Corlan (GNM): Economia circulară este încă privită în România la stadiul de obligații, nu de oportunitate

Economia circulară este încă privită în România la stadiul de obligații, nu de oportunitate, a declarat, luni, într-o conferință de specialitate, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Andrei Corlan.

‘Noi am făcut niște constatări bazate pe experiența și expertiza noastră, pe informațiile din partea de control și am tras o concluzie destul de tristă la 20 de ani de la semnarea Tratatului de aderare: reciclarea, economia circulară despre care vorbim practic zilnic, este încă privită la stadiul de obligații, și nu de oportunitate. Pierdem resurse extrem de importante și tratăm deșeurile ca gunoi. Tocmai de aceea, în conferințele la care am participat (…) se tot vorbea despre efectul Sistemului de Garanție-Returnare, despre economia circulară. România este membră a Pactului Verde European din 2019, care în esență stabilește oportunitatea de deschidere de noi orizonturi economice, industriale, pentru sustenabilitate, pentru a a promova tranziția verde și performanța de mediu să devină un exercițiu obișnuit în calculele și ‘business plan’-urile companiilor’, a afirmat Corlan.

Acesta a adăugat că responsabilitatea socială în rândul copiilor și al tinerilor este foarte importantă atunci când vine vorba despre protecția mediului.

‘Dincolo de partea de coerciție, sancționăm, direcționând practicile către ceva. Acel ceva este ceea ce trebuie să regăsim printr-o legislație de calitate raportată la practică. Tocmai de aceea, pe lângă mediul antreprenorial care să abordeze protecția mediului nu doar din perspectiva unui mediu curat, responsabilitatea socială este extrem de prezentă în rândul copiilor și tinerilor’, a punctat șeful GNM.

Garda Națională de Mediu (GNM) a organizat, luni, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), conferința evenimentul ‘Restart reciclare – un nou început pentru mediu’, eveniment ce a beneficiat de sprijinul Let’s Do It, România, al Asociației OIREP Ambalaje, Coaliției Pro DEEE România și Harta Reciclării – Viitor Plus.

Potrivit datelor instituției, țintele atinse de România pe partea de reciclare au scăzut sub 10% (cu un minus de 3,5% față de perioada 2022 -2023), ceea ce înseamnă că politicile publice trebuie modificate pe baza realității din teren.

Campania ‘ReStart Reciclare’ cuprinde cel puțin trei direcții: schimbarea în mentalitatea instituțiilor publice centrale și locale; schimbarea în mentalitatea jucătorilor de pe piață; schimbarea în mentalitatea publică.

Prin intermediul protocolului de colaborare semnat de către partenerii campaniei (Let’s Do It Romania!, Coaliția pentru Economie Circulară CERC, Asociația OIREP Ambalaje, Coaliția Pro DEEE România și Harta Reciclării – Viitor Plus), GNM și organizațiile non-guvernamentale își unesc eforturile pentru protecția mediului prin reducerea poluării și a risipei, promovarea economiei circulare, bazată pe reutilizare, reparare și reciclare, respectiv cultivarea responsabilității sociale la nivelul comunităților și al mediului de afaceri.