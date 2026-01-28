COTAR: Piața RCA este profund dezechilibrată; asistăm la creșteri lunare, lipsite de orice justificare economică

Piața RCA nu este stabilă, ci profund dezechilibrată, iar stabilitatea invocată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este contrazisă de problemele reale din teren, susține Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), într-o scrisoare adresată conducerii ASF, semnată alături de alte șapte organizații.

Astfel, COTAR, Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR 1903, Federația Europa, Apulum, APTE 2000, Federația Națională a Camerelor Operatorilor Taxi și Taximetriștilor Independenți din România (FNCOTR), Federația Națională a Școlilor de Șoferi din România (FNSSR) și CNTR contestă declarațiile recente ale vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, ‘care pretinde că piața RCA ar fi devenit ‘stabilă’ și ar funcționa în parametri normali’.

‘Considerăm că aceste afirmații reprezintă o sfidare la adresa realității economice trăite zilnic de milioane de români și de companiile de transport. Discursul oficial de la vârful ASF este contrazis brutal de situația din teren, unde falimentele marilor jucători (City Insurance și Euroins) au fost decontate exclusiv de populație și de firmele românești. Și nu vorbim din auzite. Este explozia prețurilor generatoare de profit legitim sau e jaf organizat? După marile falimente, polița RCA a înregistrat creșteri de până la 300%, scumpiri fără legătură cu daunalitatea reală sau cu costurile efective din piață. În anul 2025, după ridicarea plafonării, tarifele au mai crescut cu până la 50%. Astăzi, asistăm la creșteri lunare, lipsite de orice justificare economică sau actuarială transparentă’, se menționează într-un comunicat al COTAR transmis, marți, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, orice societate comercială are dreptul să facă profit, însă ceea ce se întâmplă în România ‘este o anomalie: sunt companii care raportează profituri de sute de milioane de euro anual, în timp ce tarifele cresc accelerat, fără corelație cu riscul’.

‘ASF ar fi trebuit să supravegheze piața pentru a nu se ajunge la actualul haos care a eliminat, practic, mecanismul Bonus – Malus, înlocuindu-l cu un mecanism de tip ‘japcă’. ASF refuză să explice o realitate revoltătoare: discrepanțele uriașe de preț pentru același risc. Pentru aceeași persoană sau firmă, în condiții identice, diferențele dintre ofertele asigurătorilor ajung și la 300%. Solicităm vicepreședintelui ASF să explice public cum este posibil ca sistemul bonus-malus poate să producă asemenea anomalii. Aceasta nu este o piață funcțională, ci un mecanism de tip ‘japcă’, în care lipsa supravegherii reale lovește direct în buzunarele a milioane de români. Astăzi, polița RCA a ajuns la niveluri comparabile cu cele din Germania, în condițiile unui decalaj economic uriaș: veniturile din România sunt de aproximativ cinci ori mai mici. Pentru un pensionar român, plata RCA poate însemna două luni de pensie. Aceasta nu mai este doar o problemă de piață. Este o anomalie socială gravă și o bătaie de joc la adresa celor peste 10 milioane de proprietari de autovehicule’, menționează COTAR.

Cele șapte organizații semnatare a scrisori adresate ASF solicită: recunoașterea publică a realității din piață, dincolo de raportările cosmetizate; transparență totală privind justificarea creșterilor de tarife, cu respectarea legilor aplicabile; intervenție fermă împotriva abuzurilor, nu declarații de fațadă; măsuri urgente pentru protejarea economiei românești, înainte de colapsul transportatorilor și al micilor proprietari auto; OUG pentru emiterea polițelor RCA de către o instituție financiară românească – prevăzută în Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Reprezentanții transportatorilor susțin că, în lipsa unor decizii clare și rapide, vor recurge la organizarea unui protest public.