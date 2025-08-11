Crăciun (APAPR): Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față plăților fără nicio problemă

Fondurile de pensii private sunt foarte lichide și pot face față fără nicio problemă plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni, iar dacă ne uităm la anul 2025, contribuțiile care intră sunt de aproximativ 22 de miliarde de lei, în timp ce plățile sunt de 2 miliarde de lei, a declarat, luni, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun.

‘Cu această lege în sistemul actual de plată a pensiilor nu există diferență din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Și în situația actuală și în situația preconizată de lege, banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică. Deci, nu se pune problema aceea pe care am văzut-o invocată, că este o amânare a plăților gândită de administratorii de pensii private ca să beneficieze mai mult timp de acești bani. Administratorii de pensii private nu vor beneficia mai mult timp de acești bani, pur și simplu pentru că ei (banii, n.r.) vor pleca din fondurile de pensii private, așa cum pleacă și astăzi. Vor ieși către fondurile de plată. Nu există nicio diferență, niciun mobil pentru administratori să susțină o variantă sau cealaltă. Această lege de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităților sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți’, a explicat Radu Crăciun, în cadrul unei conferințe de presă, în urma informațiilor vehiculate în spațiul public.

Potrivit acestuia, fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față fără nicio problemă plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni.

‘Dacă ne uităm la anul 2025, contribuțiile care intră în fondurile de pensii private sunt undeva pe la 22 de miliarde de lei. Plățile pe care le facem astăzi sunt de 2 miliarde de lei. Este o discrepanță foarte mare între volumul contribuțiilor și volumul plăților. Sigur, nu se va păstra acest nivel. În viitor numărul celor care vor ieși va crește. Cel mai probabil doar intrările de bani în sistem vor fi suficient de mari pentru a satisface plățile chiar în acel vârf de plată. Din acest punct de vedere nu este nicio problemă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, la un moment dat, valoarea activelor fondurilor de pensii se va plafona, deci nu vor mai crește, pentru că din multe intrări vor fi efectuate plăți. Dar în niciun caz nu se pune problema unor tensiuni sau a imposibilității de a face această plată, nemaivorbind de faptul că avem o piață a titlurilor de stat care este foarte lichidă’, a precizat președintele APAPR.Întrebat când ar putea fi un vârf de plată, președintele APAPR a menționat că în aproximativ 10-15 ani, însă acest vârf de sarcină ar putea fi mult aplatizat dacă mulți vor prefera să-și țină banii în continuare în fondurile de pensii.

‘În aproximativ 10-15 ani este estimat vârful de plată. Astăzi nu toți oamenii care pot să se retragă se și retrag. Mulți vor să continue să înmulțească banii în fondul de pensie privată – și atunci nu există această tentație că imediat ce împlinesc 60 de ani la Pilonul III sau când te pensionezi din pensia publică să și scoți banii. La fel, poate că acest vârf de sarcină ar putea să fie mult aplatizat, pentru că mulți vor prefera să-și țină banii în continuare acolo’, a adăugat președintele APAPR.

Totodată, el a subliniat că asociația susține această lege deoarece introduce niște principii corecte care se întâlnesc în toate țările care au sisteme de pensii private dezvoltate.

‘Nu există nicio problemă legată de plată, fondurile sunt foarte lichide, nu există niciun mobil din perspectiva administratorilor pentru a susține această lege pe criterii. Și cu toate astea o susținem. De ce o susținem? O susținem pentru că din punctul nostru de vedere introduce niște principii corecte care se întâlnesc în toate țările care au sisteme de pensii private dezvoltate. Deci nu este ceva exotic, ieșit din comun, nemaivăzut, ce se întâmplă acum prin această lege a plății. Este, dacă vreți, ultimul mod prin care un sistem care deja este aliniat la practica internațională va fi aliniat la practica internațională și în momentul plății. Deci, din punctul acesta de vedere, da, ca administrator de pensii, susținem această abordare, așa cum am susținut de-a lungul întregii perioade de când este sistemul să avem un sistem european aliniat cu practicile cele mai avansate’, a mai spus Radu Crăciun.

El a precizat că Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România nu este inițiatorul acestei legi.

‘Ea a fost gândită prin colaborarea dintre Ministerul Muncii și ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară, n.r.) și în anumite situații am fost și noi consultați, așa cum au fost și alte organizații. Mulți dintre dumneavoastră probabil își vor aminti că, cel puțin în ultimii 10 ani, nu a existat aproape nicio prezență publică a noastră în care să nu semnalăm că nu avem o lege a plății pensiilor private’, a punctat președintele APAPR.

Potrivit acestuia, ‘oamenii trebuie să fie ajutați să ia decizii corecte pe baza unor informații corecte și complete’.

‘Riscul pe care îl vedem astăzi, în momentul în care, din păcate, informațiile vehiculate nu sunt de calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste. Și pot să vă dau un exemplu, participanți care, de exemplu, au optat astăzi ca să-și retragă banii eșalonați și care panicați de ceea ce citesc s-au răzgândit și vor să îi retragă toți odată. Asta pentru ei înseamnă un cost suplimentar, înseamnă o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel plătit în varianta plăților eșalonate. Deci, iată care este miza furnizării de informații corecte oamenilor. Trebuie să-i ajutăm ca să ia decizii avizate și decizii corecte’, a mai spus Radu Crăciun.Proiectul de Lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetățeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene.