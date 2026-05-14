Bolojan: Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro

Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro din PNRR, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

‘Mă bucur că astăzi Comisia Europeană ne-a confirmat, în mod oficial, validarea cererii noastre de plată de 2,6 miliarde de euro. (…) E un lucru important pentru România. Ne asigură fluxurile de plăți, începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem să plătim constructorii și beneficiarii’, a arătat prim-ministrul, joi, într-o declarație de presă susținută la Palatul Victoria.

Bolojan a subliniat că este esențial ca România să nu piardă fonduri europene, fie că este vorba despre granturi, fie despre împrumuturi din PNRR, având în vedere că acestea sunt acordate cu dobânzi mai bune decât cele de pe piață și în condiții ‘avantajoase’ de rambursare.

El le-a mulțumit tuturor celor implicați, pe parcursul acestor luni, în clarificarea solicitărilor Comisiei Europene, menționându-l în mod special pe ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Bolojan a menționat că principalele subiecte abordate în cadrul ședinței de guvern au fost legate de absorbția fondurilor europene.