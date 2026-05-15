Tanczos Barna: La 10 zile de la începerea autorizării plăților pentru ANT, gradul de autorizare a depășit 55 % din total

La zece zile de la începerea autorizării plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) din sectorul vegetal și zootehnic, gradul de autorizare a depășit 55% din suma totală, iar în ceea ce privește plățile directe finanțate din fonduri europene FEGA procentul de autorizare a depășit 90%, a anunțat, joi, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

‘Videoconferință în această dimineață cu conducerea APIA, direcțiile tehnice și centrele județene, pentru eficientizarea și accelerarea plății tuturor subvențiilor destinate fermierilor. În cele 18 zile de la începutul mandatului, am asigurat cadrul juridic și suportul bugetar necesare pentru finalizarea plăților. La 10 zile de la începerea autorizării plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) din sectorul vegetal și zootehnic, gradul de autorizare a depășit 55% din suma totală. În ceea ce privește plățile directe finanțate din fonduri europene FEGA, procentul de autorizare a depășit 90%’, a scris Tanczos Barna.

Acesta a adăugat că a solicitat conducerii APIA și secretarului de stat în MADR Emil Dumitru mai multă eficiență și soluții operative, astfel încât centrele județene să poată finaliza, într-un termen cât mai scurt, dosarele de plată și să poată prelua toate cererile fermierilor aferente Campaniei 2026, în termenul stabilit.

‘Compania care asigură dezvoltarea sistemului informatic, împreună cu conducerea APIA, are obligația de a asigura cadrul instituțional și suportul tehnic necesare pentru ca plata tuturor formelor de sprijin aflate în proces de autorizare să se desfășoare fără întârzieri’, a adăugat el.