Creșterea cotațiilor la țiței încurajează OPEC+ să majoreze producția

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producției, de cel puțin 137.000 de barili pe zi (bpd), creșterea cotațiilor la țiței încurajând grupul să încerce să-și sporească cota de piață, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Din aprilie, OPEC+ și-a modificat strategia de reducere a producției și deja a majorat cotele cu peste 2,5 milioane de barili pe zi, reprezentând aproximativ 2,4% din cererea globală de petrol, pentru a-și spori cota de piață.

De la începutul anului, cotațiile la țiței au scăzut și se tranzacționează la aproximativ 60-70 dolari pe baril, după ce OPEC+ a început majorarea producției.

Vineri, la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol ‘light sweet crude’ a crescut cu 0,74 dolari, la 65,72 dolari. De asemenea, la bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut cu 0,71 dolari, la 70,13 dolari, cel mai ridicat nivel din august, pe fondul atacurilor dronelor ucrainene la infrastructura energetică a Rusiei.

Opt state membre OPEC+ vor avea o întâlnire online în 5 octombrie, pentru a decide majorarea producției în noiembrie, tot cu 137.000 de barili pe zi. Reprezentanții grupului nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informația.

‘Ținând cont de cotația destul de ridicată a barilului de țiței, de aproximativ 70 de dolari, încrederea OPEC+ în fundamentele pieței a sporit. Structura pieței indică se asemenea stocuri limitate’, a apreciat Amrita Sen, analist al companiei Energy Aspects.