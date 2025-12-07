Creșterea și dezvoltarea culturilor de rapiță, orz și grâu de toamnă se vor desfășura normal în majoritatea zonelor de cultură

Procesele de creștere și dezvoltare ale culturilor de rapiță, orz și grâu de toamnă se vor desfășura normal în majoritatea zonelor de cultură, exceptând zonele depresionare, unde ritmurile de vegetație vor evolua ușor mai lent, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 6 – 12 decembrie.

”Gradul de aprovizionare cu apă pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în aproape toată țara. Conținutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute (seceta pedologică moderată) izolat în nord-vestul Banatului și vestul Crișanei. Pe fondul regimului hidrotermic din aer și sol favorabil, procesele de creștere și dezvoltare ale culturilor de rapiță, orz și grâu de toamnă se vor desfășura normal în majoritatea zonelor de cultură, exceptând zonele depresionare, unde ritmurile de vegetație vor evolua ușor mai lent. Totodată, uniformitatea și vigurozitatea culturilor se va prezenta în general bună și medie, iar în semănăturile efectuate tardiv, precum și pe terenurile cu deficite de apă în sol din vestul țării, starea de vegetație a plantelor se va menține medie și slabă”, spun specialiștii ANM.

În funcție de data semănatului și agrotehnica aplicată, culturile de orz și grâu de toamnă vor parcurge răsărirea (60-100%), apariția frunzei a treia (30-100%) și înfrățirea (10-100%), la nivelul întregii țări.

Sub aspect fenologic, rapița va înregistra predominant faza de înfrunzire (8-14 frunze), în majoritatea zonelor agricole, iar în aproape toate plantațiile, la speciile pomicole și viticole se va semnala starea de repaus biologic.

Lucrările agricole de sezon (arături, fertilizări, lucrări de întreținere în vii și livezi) se vor efectua în bune condiții, în cea mai mare parte a țării, conform meteorologilor. Aceștia vin și cu o serie de recomandări de specialitate: finalizarea arăturilor adânci de toamnă pe suprafețele cu o bună aprovizionare cu apă a solului; administrarea îngrășămintelor minerale pe bază de fosfor și potasiu la speciile de toamnă înființate în perioada optimă; efectuarea lucrărilor de întreținere în vii și livezi; verificarea sistematică a viabilității plantelor la cerealierele de toamnă.

Conform ANM, intervalul 6 – 12 decembrie, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, la nivelul întregului teritoriu agricol. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 2 și 12 grade, abaterile termice pozitive fiind de 1 – 7 grade în toate zonele de cultură.

Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între 4 și 14 grade la scara întregii țări.

Temperatura minimă a aerului se va situa între -2 și 9 grade în cea mai mare parte a țării, cele mai scăzute valori fiind posibile în depresiuni, unde izolat vor fi condiții de producere a brumei.

”Sunt prognozate precipitații sub formă de ploi locale, însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului, în majoritatea regiunilor agricole, iar în zonele joase și de luncă se va produce ceață, asociată cu burniță”, potrivit ANM.