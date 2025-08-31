Lucrările agricole în câmp se vor desfășura cu dificultate în aproape toată țara, din cauza secetei

Lucrările agricole în câmp se vor desfășura cu dificultate în cea mai mare parte a țării, din cauza lipsei de apă în sol, îndeosebi pe terenurile agricole afectate de fenomenul de secetă pedologică prelungită, potrivit prognozei speciale emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 30 august – 5 septembrie.

Potrivit sursei citate, în cultura de porumb neirigat, conținutul de apă pe profilul de sol 0-100 cm se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Rezerva de umiditate din sol va prezenta valori satisfăcătoare, local în nordul, nord-estul și izolat centrul Moldovei, nord-estul și centrul Transilvaniei.

‘Aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-20 cm (ogor) va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în cea mai mare parte a țării. Conținutul de umiditate din sol se va situa în limite satisfăcătoare în Maramureș, local în nordul, vestul și estul Moldovei, sudul, centrul, izolat nordul Transilvaniei, vestul Banatului. În condițiile agrometeorologice menționate, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp și speciilor pomi-viticole, precum și lucrările agricole în câmp (arat, discuit, scarificat etc.) se vor desfășura în continuare cu dificultate în cea mai mare parte a țării, îndeosebi pe terenurile agricole afectate de fenomenul de seceta pedologică prelungită’, spun specialiștii ANM.

Cultura de floarea-soarelui va înregistra maturitatea deplină (10-100%) și recoltarea, la nivelul întregii țări.

Sub aspect fenologic, porumbul va parcurge maturitatea în ceară și deplină (20-100%), extinzându-se totodată suprafețele agricole în curs de recoltare.

În toate bazinele specializate, sfecla de zahăr se va afla la îngroșarea axei hipocotile și acumularea zahărului în rădăcină (20-100%), iar cartoful își va continua uscarea vrejilor, maturitatea tehnologică și recoltarea.

La speciile pomi-viticole se vor semnala creșterea și maturarea fructelor/boabelor, concomitent cu acumularea zaharurilor, iar la varietățile de sezon aflate la maturitatea tehnologică se vor efectua lucrările de recoltare.

Cultura de rapiță înființată pe suprafețe restrânse se va afla în fazele incipiente de vegetație, îndeosebi pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, continuându-se, totodată, lucrările de semănat.

Pe ansamblu, lucrările agricole de recoltare a produselor agricole de sezon, eliberarea terenurilor de resturile vegetale și efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor desfășura normal, în aproape toată țara.

Specialiștii ANM recomandă continuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la culturile prășitoare și pomi-viticole, eliberarea suprafețelor agricole de resturile vegetale și efectuarea lucrărilor de arat și pregătirea terenurilor pentru înființarea culturilor de toamnă din prima epocă (rapiță și orz), îndeosebi pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului în stratul arabil (0-20 cm).

În zonele unde se mențin deficite de umiditate se recomandă lucrări superficiale de pregătire a terenului, în scopul conservării apei în sol.

Efectuarea de lucrări de întreținere la pomii fructiferi și vița-de-vie este o altă recomandare.

ANM informează că, în perioada 30 august – 5 septembrie, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, pe întreg teritoriul agricol.

Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 15 și 30 grade, mai ridicată cu 1 – 7 grade în raport cu mediile multianuale, în toate zonele de cultură.

Temperatura maximă a aerului se va încadra între 24 și 37 grade, la nivelul întregii țări.

Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între 5 și 23 grade în majoritatea regiunilor agricole, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare.

Sub aspect pluviometric, se întrevăd ploi locale cu caracter de aversă, dar și torențiale, acestea fiind însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului în aproape toată țara, iar izolat cantitățile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.