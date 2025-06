Cristina Chiriac (CONAF): Diversitatea și echilibrul de gen în guvernanță devin imperative, nu opțiuni

Diversitatea și echilibrul de gen în guvernanță devin imperative, nu opțiuni, în contextul în care economiile europene au nevoie de soluții sustenabile și de coeziune, consideră Cristina Chiriac, președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

”Leadershipul feminin este astăzi o resursă strategică pentru Europa. Aceasta este convingerea cu care am deschis prima ediție internațională a Galei ‘Women in Economy’ la Viena. Într-un moment în care economiile europene au nevoie de soluții sustenabile și de coeziune, diversitatea și echilibrul de gen în guvernanță devin imperative, nu opțiuni. Prin această gală, CONAF a demonstrat că poate fi mai mult decât o organizație patronală: o platformă transnațională de dialog și construcție economică. Austria rămâne unul dintre partenerii economici-cheie ai României, iar faptul că la Viena am vorbit cu o singură voce – One Voice. One Europe. One Future – arată că mediul de afaceri are un rol esențial în consolidarea relațiilor bilaterale și a viziunii europene comune”, a subliniat Cristina Chiriac, într-un comunicat transmis AGERPRES.

La rândul său, Andrea Amza-Andras, însărcinat cu afaceri la Ambasada României în Republica Austria, a subliniat că alegerea Vienei pentru acest proiect nu a fost întâmplătoare, ci una ”plină de sens și direcție”.

”Ambasada României în Republica Austria va continua să susțină inițiativele care pun în valoare excelența românească și contribuie la consolidarea unei prezențe românești active, respectate și influente în Europa”, a menționat Andrea Amza-Andras.

Invitat special la eveniment, ministrul afacerilor externe Emil Hurezeanu a subliniat relevanța evenimentului în relansarea relației bilaterale. ”Gala Women in Economy este o invitație de a reînnoda legăturile tradiționale bune dintre România și Austria și, în același timp, de a explora noi căi de cooperare, orientate spre viitor. Faptul că această primă ediție internațională a Galei CONAF are loc tocmai la Viena – în anul aderării României la spațiul Schengen – nu este o coincidență, ci un semn puternic în favoarea unei Europe unite, a valorilor comune și a unei noi etape în relațiile bilaterale dintre România și Austria”, a punctat diplomatul român.

De asemenea, secretarul general al Guvernului României, Cristina Trăilă, a transmis că Executivul ”vede și sprijină” demersurile care se fac pentru a îmbunătăți activitatea femeilor de afaceri în România.La rândul său, Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a susținut că participarea femeilor în economie nu ține de aptitudini, ci de timp, de acces, de libertatea de a putea spune ”da” la oportunități. ”Bărbații nu sunt mai antreprenori, doar au mai mult timp – pentru că lumea a fost construită pentru ei”, a spus el.

Potrivit ministrului federal pentru afaceri europene al Austriei, Beate Meinl-Reisinger, cooperarea europeană devine mai esențială ca oricând, mai ales în vremuri marcate de incertitudini majore – fie ele politice sau economice. ”Sunt convinsă că, dacă valorificăm mai bine potențialul antreprenorial feminin, vom consolida nu doar competitivitatea Europei, ci și legătura profundă dintre țările noastre”, a punctat Beate Meinl-Reisinger.

Rozalia Biro, președintă EPP Women, președintă a organizației de femei RMDSZ, vicepreședinta Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, a apreciat că ”’Gala Women in Economy’ contribuie la un proces mai larg: cel de reconfigurare a arhitecturii meritului în societate. Recunoașterea publică a excelenței feminine nu este doar o chestiune de respect, ci un semnal clar că ne îndreptăm spre o meritocrație incluzivă, unde valoarea profesională nu mai este filtrată prin gen, ci evaluată prin contribuție”, a adăugat ea.

Nu în ultimul rând, Oana Zaharia, managerul interimar al Institutului Național al Patrimoniului, a susținut că într-o societate care valorizează aproape exclusiv prin monedă, este esențial să înțelegem că patrimoniul, arta și educația culturală creează valoare sustenabilă și diferențiatoare.

”Este timpul ca fiecare misiune economică internațională să fie însoțită de o manifestare culturală, pentru că educația este cel mai mare dar al omenirii, iar cultura – cel mai bun ambasador”, a adăugat Oana Zaharia.

În cadrul Galei Women in Economy Austrian Edition au fost acordate zece trofee femeilor care își clădesc existența pe principii solide, care își apără valorile cu fermitate și care transformă idealurile în repere pentru generațiile viitoare.

Premiantele au fost: Angela Gheorghiu, soprană de renume mondial, Christina Verchere, CEO OMV Petrom, Dr. med. univ. Alina Sturdza, Șeful Secției de Radio-Oncologie Ginecologică, Spitalul Universitar AKH Viena, Iulia Daniela Mihăilă-Moldovan, membru CA, TeraPlast Group, Ioana Gheorghiade, Chief Risk Officer BCR, Prof. Univ. Dr. Reka Marta Sabou, director al Institutului pentru gestionarea datelor, proceselor și cunoștințelor din cadrul Universității de Economie și Afaceri din Viena, Sadina Lungu, îngrijitoare și protagonista filmului documentar 24 Stunden/24 de ore, Theresa Edtstadler-Kulhanek, MSc, fost CEO al Forumului European de la Wachau, Varinia Radu, avocat și expert în energie și Ramona Miletic, viceprimar Sector 11 Viena.

La 6 iunie 2025, Viena a găzduit prima ediție internațională a Galei ”Women in Economy – Austrian Edition”, organizată de CONAF sub patronajul Ambasadei României în Republica Austria, în parteneriat cu Institutul Cultural Român și Institutul Național al Patrimoniului.

În cadrul evenimentului a fost lansată și o ediție specială a revistei ”Women in Economy” – bilingvă, română-germană – dedicată relațiilor bilaterale.

CONAF este o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF are în componența sa 30 sucursale, 2 federații, 12 patronate, 38 asociații și peste 5.500 de companii, peste 245.000 de angajați.