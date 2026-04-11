Criza combustibililor provocată de războiul din Iran amenință producția de orez în Asia

Câmpurile cu orez pregătite pentru recoltat sunt inactive, iar fermierii se gândesc să renunțe la semănatul orezului pentru sezonul următor, deoarece creșterea costurilor combustibilului și a îngrășămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu afectează una dintre cele mai mari regiuni de cultivare a orezului din lume, transmite Bloomberg.

În Asia de Sud-Est, zeci de milioane de mici fermieri se luptă să găsească îngrășăminte la prețuri accesibile, precum și motorina necesară pentru tractoare, pompe de irigații și plantatoare de orez. În Thailanda, unii fermieri lasă recolta în pământ, deoarece este prea scumpă să fie recoltată.

Lipsa combustibililor și a îngrășămintelor scoate în evidență modul în care războiul din Iran a răsturnat comerțul global și a provocat îngrijorări cu privire la lipsa alimentelor. Pe lângă faptul că a dus la creșterea prețurilor petrolului, închiderea Strâmtorii Ormuz, care rămâne în mare parte blocată în pofida unui armistițiu temporar, a blocat o rută vitală pentru livrările de îngrășăminte și combustibil, Asia fiind afectată în mod special.

‘Sunt mulți fermieri panicați’, a declarat Patrick Davenport, director la BRM Agro, un cultivator de orez în Cambodgia, unde aproximativ trei sferturi din populație trăiește în zone rurale. Potrivit lui Davenport, unii fermieri sunt reticenți să continue să planteze orez în această lună fără un profit garantat.

În Filipine, principalul importator de orez din lume și, de asemenea, un important producător, producția de orez ar putea scădea cu cel puțin 10% în acest an, susține Raul Montemayor, managerul național al Federației Cooperativelor Fermierilor Liberi. Aceasta ar putea însemna pierderea a aproximativ două milioane de tone de orez, având în vedere că producția națională este estimată la 20,3 milioane de tone.

‘Aceasta este o posibilitate foarte mare, iar reducerea se va resimți în timpul următorului sezon de recoltă, din septembrie sau octombrie’, a declarat Montemayor.

Orezul este un aliment de bază pentru mai mult de jumătate din populația lumii, precum și un mijloc de trai pentru comunitățile rurale dintr-o regiune în care agricultura reprezintă încă o mare parte din activitatea economică. Fermierii care se luptă cu costurile mari cu inputurile, care s-au dublat sau chiar triplat, se trezesc acum presați și de prețurile scăzute la care trebuie să își vândă produsele.

Afectate de stocurile mari, prețurile de referință pentru orezul alb thailandez au coborât, la sfârșitul lunii octombrie, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu și de atunci și-au revenit doar parțial, petrecând cea mai mare parte a lunii trecute sub 400 de dolari pe tonă.

‘Marjele sunt extrem de mici, ceea ce înseamnă că vor planta mai puțin’, a declarat Maximo Torero, economistul-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, care a menționat că o nouă închidere a strâmtorii Ormuz, timp de 20 până la 30 de zile, ar afecta oferta de alimente încă din a doua jumătate a anului. Lipsa de inputuri poate fi rezolvată doar dacă navele pot începe să se deplaseze din nou prin strâmtoare. ‘Nu văd nicio altă soluție’, a spus Torero.

Lipsa inputurilor nu putea veni într-un moment mai prost pentru cultivatorii de orez din Asia de Sud-Est, mulți dintre aceștia cultivând două sau mai multe culturi pe an și care, în prezent, sunt între două sezoane. Recoltarea câmpurilor din sezonul secetos este în curs de desfășurare, în timp ce începe plantarea pentru principalele culturi de orez din sezonul ploios în Thailanda și Filipine.

‘Acesta este momentul în care toate aceste costuri cu combustibilul încep să conteze foarte mult. Costurile cu îngrășămintele vor conta foarte mult. Disponibilitatea va conta foarte mult’, a declarat Alisher Mirzabaev, specialist în analiza politicilor și schimbările climatice la Institutul Internațional de Cercetare a Orezului. ‘În ceea ce privește securitatea alimentară, suntem protejați de stocurile existente – dar nu ar trebui să fim indolenți’, a avertizat Mirzabaev.

Întrucât perturbările ar putea să se prelungească, fermierii caută modalități creative de a-și reduce dependența de îngrășămintele și combustibilii importați. Unii trec de la orez la porumb, care necesită mai puțină apă de la mașinile de irigat alimentate cu motorină. BRM, compania din Cambodgia, a decis să accelereze planurile de majorare a producției de îngrășăminte bio-organice și caută furnizori de tractoare electrice și pompe de apă alimentate cu energie solară pentru a reduce consumul de combustibil.

Însă opțiunile sunt limitate pentru mulți alți fermieri care depind de orez pentru a-și asigura mijloacele de trai, lăsându-le puține alternative decât să continue să planteze, chiar dacă asta înseamnă să absoarbă pierderile.

‘Nu avem de ales. Trebuie doar să riscăm și să plantăm din nou, decât să lăsăm pământul în pârloagă’, a spus Ruel Bantugan, un cultivator de orez din provincia Bataan din Filipine.