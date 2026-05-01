Producția mondială de orez amenințată de războiul din Iran și fenomenul El Nino

Traderii se așteaptă ca producția de orez să scadă anul acesta, pe măsură ce fermierii își reduc suprafețele cultivate în Asia din cauza lipsei de îngrășăminte și a creșterii costurilor combustibililor în urma războiului din Iran, iar un fenomen meteo El Nino va reduce de asemenea, producția celui mai consumat aliment de bază din lume, transmite Reuters.

Orezul este esențial pentru securitatea alimentară globală, iar chiar și întreruperi modeste ale aprovizionării se pot răspândi în toate țările, crescând prețurile și punând presiune asupra bugetele gospodăriilor, în special în rândul consumatorilor sensibili la prețuri din Asia și Africa. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a prognozat în aprilie că producția de orez va crește cu 2%, atingând un nivel record în 2025/26.

Însă, efectele războiului din Iran afectează fermierii din țările principale exportatoare de orez, Thailanda și Vietnam, precum și din Filipine și Indonezia, țări dependente de importuri, au declarat cultivatorii și comercianții intervievați de Reuters. Războiul din Iran a redus livrările de combustibil și îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie care leagă Golful de piețele globale.

Fermierii din Asia de Sud-Est, în principal micii fermieri, se confruntă, de asemenea, cu o presiune tot mai mare, deoarece fenomenul meteorologic El Nino este așteptat să aducă condiții mai calde și mai uscate în regiune în a doua jumătate a anului.

‘Fermierii au început deja să planteze orez în unele țări și folosesc mai puține inputuri, deoarece prețurile au crescut’, a declarat Maximo Torero, economist șef la FAO. ‘Vom asista la o situație globală mai dificilă a aprovizionării în a doua jumătate a anului și la începutul anului viitor’, a avertizat Maximo Torero.

În 2008, restricțiile la export decise de principalii furnizori au dublat prețurile, care au ajuns la aproximativ 1.000 de dolari pe tonă, ceea ce a provocat tulburări în mai multe țări. Mai recent, problemele de aprovizionare din 2022-2023, exacerbate de restricțiile de export impuse de India, au crescut prețurile și au condus la achiziții în regim de panică.

Potrivit traderilor intervievați de Reuters, livrările de orez se confruntă deja cu blocaje în lanțul de aprovizionare.

‘Logistica a devenit un coșmar, mai ales în Asia, deoarece există o lipsă de saci de polipropilenă, o disponibilitate limitată a camioanelor pentru a transporta orezul în porturi, iar transportul în sine a fost perturbat’, a declarat un trader din Singapore care a dorit să își păstreze anonimatul.

În timp ce lipsa îngrășămintelor și seceta limitează deja randamentele culturilor de orez recoltate acum în Asia de Sud-Est, următoarea recoltă se va confrunta probabil cu o reducere mai mare.

India, Thailanda și Filipine își plantează principalele culturi de orez în lunile iunie și iulie, în timp ce Vietnam și Indonezia își seamănă acum culturile din al doilea sezon. Majoritatea producătorilor asiatici cultivă două sau trei culturi de orez pe an.

Sripai Kaew-Eam, o fermieră în vârstă de 60 de ani din provincia Chai Nat din Thailanda, la aproximativ 151 km nord de Bangkok, a declarat că prețurile ridicate la îngrășăminte și combustibili au împins costurile de producție la aproximativ 6.000 de baht (183,99 dolari) pe rai (aproximativ 1.600 de metri pătrați), de la aproximativ 4.500 la 5.000 de baht pentru recolta anterioară, în timp ce prețul pe care îl primește pentru orezul nedecorticat este de aproximativ 6.200 de baht pe tonă.

Filipine, cel mai mare importator de orez din lume, se confruntă cu o situație similară. ‘Unii fermieri spun acum că este posibil să nu planteze sau că vor reduce utilizarea îngrășămintelor, ceea ce ar reduce inevitabil producția’, a declarat Arze Glipo, director la Fundația pentru Dezvoltare Rurală Integrată. Producția țării ar putea scădea cu până la 6 milioane de tone, de la 19 milioane la 20 de milioane, în mod obișnuit.

În Indonezia, aprovizionarea cu îngrășăminte nu este o problemă, dar se așteaptă ca fenomenul El Nino să reducă producția de orez. Biroul de statistică din Indonezia estimează că suprafața recoltată de orez în perioada martie-mai se va micșora cu 10,6%, la 3,85 milioane de hectare, în timp ce producția de orez nedecorticat va scădea cu 11,12%, până la 20,68 milioane de tone.

În pofia îngrijorărilor legate de aprovizionare, lumea are stocuri mari de orez după anii de producție excepțională. India, cel mai mare exportator din lume, deține un record de 42 de milioane de tone sau aproximativ o cincime din stocurile globale, conform datelor Departamentului Agriculturii din SUA, ceea ce ar amortiza orice scădere a producției globale.

În prezent, majoritatea prețurilor la orez sunt constante, dar ar putea crește chiar dacă situația din Strâmtoarea Ormuz ar fi rezolvată imediat, a declarat Maximo Torero. Potrivit acestuia, deschiderea în curând a strâmtorii ar evita o problemă majoră de aprovizionare, dar ‘dacă nu redeschidem aceasta în următoarele două-trei săptămâni, situația va deveni destul de gravă’.