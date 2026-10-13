Cseke Attila: Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat marți că, din punctul său de vedere și din cel al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit.

‘Din punctul meu de vedere, al ministrului Sănătății interimar, și din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit și pentru ca să avem, evident, un Guvern, pentru că acest interimat s-a lungit foarte mult și, evident, și pentru ca această rectificare bugetară pe partea de sănătate, unde stringența este destul de ridicată, să fie rezolvată’, a afirmat el, într-o conferință de presă.

El a pledat pentru o rectificare bugetară cât mai rapidă posibil.

‘Soluția corectă și rapidă este un Guvern învestit – Guvernul Luca Niculescu și, după aceea, rectificare bugetară cât mai rapid posibil. Nu cred că ar dura foarte mult după învestirea unui Guvern’, a explicat Cseke Attila.