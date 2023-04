Cubano Food Truck, businessul care l-a ajutat pe Victor Chivu să prindă ritmul succesului

Afacerile de succes se nasc din pasiuni veritabile. Acesta este, cu siguranță, ingredientul secret care n-ar trebui să lipsească din nicio bucătărie, mică, mare, fixă sau pe roți. Am simțit pentru prima dată pasiunea lui Victor pentru mâncare în urmă cu mai bine de șase ani, când am gustat pentru prima dată un sandwich Cubano. Astăzi lucrurile stau la fel, „doar notorietatea e mai mare și produsele mai bune”, spune el.

A „fugit” de afacerea tatălui, dar viața l-a făcut să se întoarcă în România, să-și facă propriul business și să-l aducă pe tatăl său alături de el. Așa ar suna, foarte pe scurt, povestea lui Victor Chivu, fondatorul Cubano Food Truck.

„Sunt cârciumar, și tata a fost cârciumar!”, povestește Victor. A crescut în restaurantul părinților, unde a văzut ce înseamnă presiunea în bucătărie, dar a vrut mai mult și, la 20 de ani, a plecat în Spania, ca să schimbe mediul. A pornit de la zero, a spălat „munți de pahare”, a lucrat în baruri, dar bucătăria l-a atras ca un magnet și a învățat, din nou, să gătească, de data asta un alt stil, cu alte influențe. „M-am îndrăgostit de Buena Vista Social Club, trăiam în Spania. Am fost curios de cultura lor și mi-a fost ușor să mă apropii de ei”, își amintește fondatorul Cubano Food Truck.

Pasul spre antreprenoriat nu a fost simplu. S-a întors în România în 2008, a plecat din nou, de data asta în Marea Britanie, dar același magnet care l-a atras spre bucătărie l-a făcut să revină în țară și spune că nu regretă decizia luată. „N-am mai simțit bucuria de a mă plimba. M-am întors lângă familie și am vrut să fac ceva în România. Cum bani de cârciumă nu aveam, am zis să-mi încerc norocul cu un food-truck”, mărturisește antreprenorul, care spune că a vrut să aducă pe piața de la noi un produs unic.

„Am făcut un pic de research, aveam de ales între produsele de succes, pizza, hot-dog, hamburger și un produs unic. Am ales Cubano pentru concept, pentru că e un sandwich foarte bun și pentru că nu am vrut să vând oamenilor un produs, ci o experiență”, spune Victor.

Antreprenorul știa că succesul nu va veni rapid, că va avea nevoie de timp pentru a fi adoptat de piață, dar nu se aștepta ca pandemia să-l lovească atât de puternic când era pe un trend ascendent.

„Știam că va trebui să am răbdare. În primii doi ani am venit cu bani de-acasă, abia în al treilea vânzările au explodat. Apoi a venit pandemia și a trebuit să găsesc soluții să mențin businessul pe linia de plutire. Am avut rulota undeva la Timpuri Noi și oamenii veneau special pentru mine, pentru muzică, pentru povești și pentru mâncare bună”, povestește Victor.

După pandemie lucrurile și-au reluat cursul natural, businessul lui a început din nou să crească, a achiziționat un al doilea food-truck, iar anul acesta speră să fie „cel mai bun”. Dar sunt și lucruri pe care Victor încearcă în continuare să le schimbe, de la mentalitatea oamenilor la cadrul legal care încă nu există pentru business-uri precum Cubano Food Truck.

„Țin foarte mult la sustenabilitate, lucru pe care l-am învățat în Marea Britanie. Nu folosim gaz, tot ce înseamnă aparatură e eco friendly, nu folosim deloc plastic, furnizorii sunt locali… sunt pași mici pe care trebuie să-i facem pentru că e datoria noastră și eu vreau să fiu un exemplu pentru clienți și colegi. De asemenea, încerc, împreună cu asociația RoTruck, să convingem autoritățile ca sectorul nostru de activitate, care e diferit față de cel al restaurantelor, să aibă propriul cod CAEN și un cadru legislativ potrivit”, încheie tânărul antreprenor.