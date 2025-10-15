Dăianu: România ar putea înregistra o creștere economică între 0 și 1% anul acesta

România ar putea înregistra anul acesta o creștere economică între 0 și 1%, iar pentru anul viitor rămâne de văzut dacă ritmul va fi mai ridicat decât în 2025, susține președintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.

”Am văzut economistul șef de la o bancă mare din România care vorbește de creștere negativă și în acest an și în anul viitor. (…) Oricum, nu va fi o creștere spectaculoasă dacă va fi. Nu are cum. Vom fi cu o creștere în anul acesta între 0 și 1%. Și anul viitor este de văzut dacă va fi mai mare decât în anul acesta”, a spus Daniel Dăianu, la cea de-a șasea ediție a evenimentului Banking Forum, organizat de Financial Intelligence.

Acesta a afirmat că nu se numără printre cei care consideră că România ar putea intra într-o recesiune care să conducă la efecte în lanț.

Florian Libocor, economistul-șef al BRD, a declarat, marți, la cea de-a 20-a ediție a Conferinței de risc de țară, organizată de Coface România, că țara noastră ar putea înregistra o contracție a economiei de 0,6% din PIB în acest an, urmând ca anul viitor aceasta să continue și să ajungă la 2%.

”Pe mine mă amuză teribilă opinii de genul ‘noi vedem o ușoară contracție, dar o să spunem că o să fie ușor sub 1%’. Am avut genul ăsta de discuții și le-am transmis celor cu care am discutat. În felul acesta îi păcăliți până și pe guvernanți pentru că ei au impresia că calculele pe care și le-au făcut sunt bune, pentru că le confirmați acele calcule și n-aveți argumente. Uitați-vă la consum, uitați-vă la variația stocurilor, uitați-vă la modul în care evoluează prețurile, uitați-vă la industrie, uitați-vă la agricultură. Uitați-vă unde vreți, absolut unde veți, în panoul ăla care arată cum se formează PIB-ul pe venituri și pe cheltuieli și veți avea destul de multe semne de întrebare. Dar, precum se spunea bine la început, o recesiune trebuie privită ca pe un proces de întremare, un proces de curățare. Nu ca pe un proces malefic, pentru că nu e malefic, pentru că de asta există ciclu economic. Altfel, am sta mereu pe creștere, o frumoasă utopie. Pot să dau exemple din trecut, dar nu cred că e cazul. Cred că mulți și le aduc aminte chiar și acum. Deci avem în vedere o contracție a economiei, undeva de până în 0,6% din PIB în acest an, care va continua cu o contracție și anul viitor, de peste 2%. Astea sunt cifrele din scenariul central din momentul de față. Dacă cineva asumă că liberalizarea prețurilor energiei și gazelor nu va avea un impact asupra consumului, principalul motor al creșterii economice, este liber să o facă. Dar nu va convinge. Cel puțin nu pe mine”, a spus Florian Libocor.

De asemenea, Daniel Dăianu a mai afirmat că în urmă cu câteva luni au existat câțiva miniștri ‘disperați’ care nu ar fi trebuit să iasă în spațiul public și să spună că nu sunt bani pentru salarii și pensii, pentru că nu a existat vreun episod în țară, după 1989, în care să nu se plătească salariile și pensiile.

”Aceste ieșiri publice au exprimat o realitate dură a execuției bugetare și a fost nevoie de o suplimentare a unor cheltuieli. Însă ce vreau să spun. Nu este o rectificare pozitivă. Nu se înțelege. Rectificarea este negativă pentru că în acest an, dacă nu s-ar fi adoptat aceste măsuri, deficitul s-ar fi îndreptat către un nivel apropiat de cel de anul trecut. De aceea economia gâfâie, să spunem, și sunt dureri. Și de ce cetățenii suferă? Pentru că TVA-ul mușcă din puterea de cumpărare a oamenilor, fără discriminare. Ținta de 8,4% exprimă această distanță, între un nivel care era în jur de 9% dacă nu s-ar fi adoptat măsuri și cum este văzută execuția în acest an. Grosul ajustării va fi în 2026, pentru că vom avea atunci impactul anualizat al creșterii taxelor și impozitelor. Va fi taxa prin inflație, din nou”, a adăugat Daniel Dăianu.