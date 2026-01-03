Dan Motreanu: De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro

Europarlamentarul liberal Dan Motreanu afirmă, sâmbătă, că, de la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro.

”Apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viaţă mai bună. De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Dan Motreanu.

Europarlamentarul liberal precizează că propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034 prevede alocarea a 60,2 miliarde de euro pentru România, din care 54,6 miliarde de euro este alocarea generală, un miliard este pentru migraţie, securitate şi afaceri interne şi 4,6 miliarde de euro pentru Fondul Social şi pentru Climă.

”În calitate de europarlamentar, am depus amendamente, am susţinut proiectele importante pentru comunităţile si ţara noastră, am apărat interesele românilor. Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am depus pentru ca România să se poată dezvolta în continuare pe baza fondurilor din Politica de Coeziune”, a mai transmis Motreanu.

Fondurile UE sunt folosite pentru autostrăzi, drumuri, şcoli, grădiniţe, creşe, spitale şi dotări cu aparatură modernă, canalizare şi alimentare cu apă, gaze sau sprijin pentru IMM-uri.

”Agricultura şi dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin european considerabil. Din fonduri UE sunt finanţate proiecte prin care protejăm tradiţiile şi moştenirea noastră culturală (…)Această susţinere arată respectul UE faţă de valorile care ne definesc ca popor: credinţa, cultura şi rădăcinile noastre”, a mai transmis Dan Motreanu.