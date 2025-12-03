Danubius Exim lansează serviciul de retragere numerar prin ProxiCash, direct de pe dispozitivele BlueCash 50

Danubius Exim, lider în soluții fiscale și tehnologii de plată în România, introduce un nou serviciu care simplifică accesul la numerar pentru consumatori și generează oportunități suplimentare pentru comercianți. Începând cu această lună, dispozitivele BlueCash 50 permit retragerea de numerar prin aplicația ProxiCash, oferind clienților posibilitatea de a ridica până la 400 de lei direct din magazin. În prima etapă, retragerile sunt disponibile pentru clienții care folosesc aplicațiile bancare ING, Banca Transilvania, Revolut, Raiffeisen Bank și Unicredit Bank. Pentru comercianți, modelul de funcționare este simplu: suma solicitată de client este achitată prin transfer bancar în contul comerciantului, iar acesta eliberează numerarul din casa de marcat, beneficiind în același timp de comisionul aferent operațiunii.

Soluția ProxiCash este dezvoltată de Lendrise, fintech românesc specializat în identitate financiară și infrastructură de date. Prin ProxiCash, utilizatorii inițiază retragerea direct din aplicația bancară, iar terminalul BlueCash 50 devine un punct rapid și sigur de cash-out în proximitate, fără integrare suplimentară pentru comerciant.

Un serviciu construit pentru a crește valoarea fiecărui punct de vânzare

Serviciul de retragere numerar reprezintă o extindere firească a ecosistemului BlueCash 50, primul dispozitiv fiscal all-in-one din România, care integrează casa de marcat, POS-ul bancar și aplicațiile din Danubius Store într-un singur terminal compact. Cu peste 12.000 de unități în piață, BlueCash 50 devine astfel un punct de acces la numerar, un beneficiu relevant pentru comunitățile locale și zonele în care disponibilitatea bancomatelor este redusă și o soluție reală de incluziune financiară în aceste zone.

„Rolul nostru de inovator este să simplificăm viața comercianților și să susținem relația lor cu consumatorii. Prin integrarea ProxiCash în BlueCash 50, transformăm fiecare magazin într-un punct de acces la numerar, ușor de folosit și eficient. Este un serviciu care aduce beneficii imediate: trafic suplimentar în magazin, un flux de numerar mai bine gestionat și venituri pasive pentru comercianți. În același timp, consumatorii câștigă rapiditate și confort, fără să depindă de un ATM. Este un pas firesc în direcția dezvoltării de tehnologii fiscale care aduc valoare utilizatorilor și ajută mediul antreprenorial din retail și HoReCa”, a declarat Velin Ganev, CEO Danubius Exim.

„ProxiCash a fost creat pentru o nevoie simplă și reală: dacă ai aplicația băncii în telefon, să poți retrage numerar în siguranță din magazinul de proximitate, nu doar de la un ATM. Parteneriatul cu Danubius transformă BlueCash 50 într-o infrastructură națională de cash-out local. Pentru utilizatori înseamnă acces rapid la numerar; pentru comercianți, trafic suplimentar și venit fix la fiecare operațiune”, a completat Nic Bălăceanu, fondator și CEO Lendrise.

Retragerea de numerar la POS este un proces simplu, intuitiv, rapid

Fluxul este simplu și intuitiv:

Comerciantul selectează pe POS opțiunea de retragere numerar.

Terminalul generează un cod QR.

Clientul scanează codul și confirmă tranzacția din aplicația bancară.

Comerciantul eliberează numerarul direct din casa de marcat.

Clientul primește un document justificativ distinct, conform legislației.

Începând cu luna decembrie, serviciului ProxiCash este disponibil pe toate dispozitivele BlueCash 50 nou-configurate, pe care aplicația va fi preinstalată, precum și pe dispozitivele deja aflate în uz, pentru care comercianții pot solicita activarea prin contactarea echipei Danubius Exim.

Instalarea se face rapid, iar operațiunea de retragere este complet integrată în fluxul fiscal al dispozitivului, cu emiterea documentului justificativ distinct, conform reglementărilor în vigoare.

Danubius Exim oferă acces rapid la numerar, într-o țară cu densitate redusă de ATM-uri

În România, în a doua parte a anului 2024, existau 10.242 de ATM-uri, potrivit datelor publicate de Banca Europeană Centrală și de Banca Globală care arată că, în anul 2023, țara noastră avea 63,8 ATM-uri / 100.000 adulți, sub media europeană de peste 72 de ATM-uri / 100.000 adulți și sub nivelul unor economii din regiune precum Bulgaria, Cehia, Croația sau Italia, unde densitatea ATM-urilor este semnificativ mai mare.

Distribuția rețelei de terminale existente este una dezechilibrată; conform unor analize recente care citează date ale Băncii Naționale a României, aproximativ 90% dintre bancomatele din țară sunt amplasate în mediul urban, în timp ce zonele rurale, unde locuiește aproape jumătate din populație, rămân semnificativ mai puțin deservite. Astfel, pentru foarte mulți romani, accesul la un bancomat presupune deplasare suplimentară și timp alocat.

În acest context, posibilitatea de a retrage numerar direct din magazine devine un serviciu util pentru populație, mai ales acolo unde există trafic, proximitate și acces rapid, fără deplasare către un bancomat.