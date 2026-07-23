Darău: ANCPI are datoria să dea un raport care să clarifice în Parlament speculațiile în urma atacului cibernetic

Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are datoria, pe lângă securizarea datelor, să prezinte un raport la final prin care să clarifice în Parlament orice fel de speculație legată de pierderea sau vinderea informațiilor, după atacul cibernetic, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Managementul instituției nu are doar datoria de a securiza datele și serviciile publice, ci și de a da un raport, la final, prin care orice fel de speculație legată de pierderea, vinderea datelor să fie clarificată în Parlament. (…) Există dosare în curs în piața imobiliară, dosare de achiziții care sunt afectate de această întârziere. Atunci când se întâmplă ceva, o întârziere din cauza statului sau din întâmplare, nu pot deconta cetățenii și antreprenorii. Așadar, sunt convins că săptămâna viitoare în Parlament vom găsi o soluție pentru acest lucru. Nu mă pot pronunța în numele Guvernului, al altor partide, dar trebuie să plecăm de la acest principiu simplu. Când există un blocaj de una-două săptămâni care duce la pierderea unor bani de către cetățeni, nu pot să deconteze aceștia dacă este din cauza statului. Asta voi susține în Parlament, sub o formă sau alta’, a afirmat ministrul într-o conferință de presă.

El a felicitat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pentru că a intervenit de îndată ce a fost notificat. ‘Avem nevoie la multe instituții de mult mai multă prevenție. Dacă există obligații legale pentru fiecare instituție care are infrastructură critică să se înregistreze la DNSC, să le asculte sugestiile, să le implementeze cu prioritate, să o și facă’, a adăugat Darău.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat miercuri, 15 iulie, că a fost ținta unui atac cibernetic, care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.

ANCPI a precizat că datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident.