Datoria guvernamentală a urcat, în februarie 2026, la 1.132 miliarde lei, respectiv 59,3% din PIB

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a fost, în februarie 2026, de 1.132 miliarde lei, în creștere de la 1.126 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 59,3%, de la 58,9% în ianuarie 2026 (PIB conform comunicatului INS din 6 martie 2026).

În februarie 2026, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.073 miliarde de lei, de la 1.061 miliarde de lei în ianuarie, iar cea pe termen scurt a coborât la 58,655 miliarde lei, de la 64,868 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 912,959 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 197,943 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 527,048 miliarde lei, cea în euro la 491,812 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 110,456 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în februarie 2026, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.107 miliarde lei, de la 1.100 miliarde lei în ianuarie 2026, din care 1.048 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (507,101 miliarde de lei) și în euro (486,5 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a urcat la 25,211 miliarde de lei, de la 25,203 miliarde de lei în luna anterioară, din care 25,19 miliarde de lei pe termen mediu și lung.

Totodată, în a doua lună a acestui an, datoria internă a administrației publice se cifra la 567,412 miliarde de lei (558,243 miliarde lei în ianuarie 2026), respectiv 29,7% din PIB (29,2% din PIB, în luna anterioară), din care 547,2 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 20,212 miliarde de lei datoria administrației locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 564,848 miliarde de lei (567,77 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 29,6% din PIB (29,7% în ianuarie), din care 559,848 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 4,999 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.