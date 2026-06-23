De ce este periculos să dai cu spray anti-gândaci în bucătărie?

Când vezi gândacul vrei să dispară pe loc, doar că exact aici apare capcana: bucătăria nu este holul, balconul sau magazia, ci spațiul în care tai pâine, cureți legume, pregătești mâncarea copilului, lași cana de cafea pe blat și depozitezi farfurii, tacâmuri, oale, pungi cu făină, cereale, condimente și hrană pentru animale.

De aceea, NU se recomandă să dai cu spray anti gândaci în bucătărie! În primul rând, deoarece creezi și un nor fin de substanțe care se poate așeza peste suprafețe pe care le atingi, pe obiecte pe care le folosești la gătit și chiar pe zone pe care nu le cureți imediat.

Agențiile de siguranță recomandă ca pesticidele folosite în interior să fie aplicate numai conform etichetei, cu ventilație adecvată, iar în bucătărie trebuie îndepărtate alimentele, vasele și ustensilele înainte de tratament; suprafețele pe care ar putea rămâne reziduuri trebuie spălate înainte să fie folosite din nou pentru hrană.

Comparativ, aparatul cu ultrasunete pentru gândaci doar îl bagi în priză, nu miroase, nu stropește, nu lasă urme pe blat. Din punct de vedere al contaminării chimice a bucătăriei, da, este o opțiune mai sigură decât pulverizarea repetată a unui insecticid lângă alimente.

Spray-ul anti gândaci, riscant în bucătărie

Când folosești spray anti gândaci în bucătărie, problema nu este doar toxicitatea substanței active, ci locul în care o folosești. Chiar dacă pulverizarea pare controlată, aerosolii pot ajunge mai departe decât intenționezi, mai ales dacă dai cu spray sub chiuvetă, pe lângă aragaz, pe lângă coșul de gunoi sau în colțurile dulapurilor. Un produs conceput să omoare insecte este, prin definiție, biologic activ (chiar dacă multe insecticide de uz casnic sunt formulate pentru utilizare domestică, nu devin automat potrivite pentru orice colț al bucătăriei).

Multe spray-uri anti insecte conțin piretrine sau piretroizi, substanțe folosite frecvent în pesticide pentru dăunători casnici. NPIC explică faptul că piretrinele sunt pesticide toxice pentru insecte, întâlnite în spray-uri, pulberi și foggere, iar expunerea poate apărea prin inhalare, contact cu pielea sau ochii ori ingestie; riscul crește mai ales când un produs este aplicat într-o cameră slab ventilată.

Iluzia soluției rapide

Spray-ul îți dă satisfacția imediată a controlului – vezi gândacul, pulverizezi, îl vezi cum nu mai mișcă și ai impresia că ai câștigat. Doar că în bucătărie, găsesc aproape tot ce le trebuie: firimituri sub prăjitor, picături de apă lângă chiuvetă, resturi în coșul de gunoi, carton umed, spații calde în spatele frigiderului, fisuri lângă țevi sau zone întunecate sub mobilier. Dacă pulverizezi spray anti-gândaci în bucătărie, dar lași sursa de hrană și adăpostul intacte, problema se va repeta.

Planurile de combatere integrată a gândacilor recomandă exact opusul panicii de moment: verifici zonele cu hrană și apă, sigilezi crăpături, cureți scurgerile, depozitezi alimentele în recipiente închise și reduci accesul la umezeală.

Un studiu publicat în 2009 despre intervenții de tip Integrated Pest Management în locuințe publice din New York a arătat că abordarea IPM a fost asociată cu niveluri mai mici de alergeni de gândaci în bucătării și cu o reducere a utilizării pesticidelor față de tratamentele obișnuite.

Aparatul cu ultrasunete, mai sigur

Cele mai multe aparate anti gandaci de bucatarie ieftine sunt percepute ca sigure pentru că nu pulverizează substanțe, nu contaminează vase, nu se așază pe blat și nu implică golirea dulapurilor înainte să îl folosești.

Când îl bagi în priză, dispozitivul emite sunete de frecvență înaltă, de obicei peste limita auzului uman obișnuit, iar promisiunea comercială este că aceste sunete deranjează dăunătorii suficient de mult încât să părăsească zona.

În comparație cu spray-ul, diferența de expunere este evidentă – la spray poți inhala particule, atinge reziduuri, contamina accidental o suprafață de lucru; la ultrasunete, riscul chimic dispare. Tocmai de aceea, pentru oricine care caută combaterea gândacilor fără chimicale aparatul cu ultrasunete are un farmec aparte.

Ce faci când vezi primul gândac în bucătărie?

Când vezi primul gândac nu începe cu spray-ul pe tot perimetrul bucătăriei, ci uită-te sub chiuvetă, în spatele coșului de gunoi, lângă frigider, lângă mașina de spălat vase, în spatele aragazului, în colțurile dulapurilor și pe lângă țevile care intră în perete. Caută puncte negre mici, urme de piele năpârlită, ouă, miros neplăcut sau urme de umezeală.

Dacă activitatea este redusă poți combina curățenia profundă cu sigilarea crăpăturilor și, eventual, un aparat cu ultrasunete ca măsură fără reziduuri chimice. Dacă vezi gândaci în timpul zilei sau situația revine după câteva zile ai nevoie de intervenție mai bine țintită: momeli gel în zone inaccesibile copiilor și animalelor, capcane de monitorizare, aspirare în zonele cu infestare vizibilă și, când este cazul, o firmă autorizată care folosește produse potrivite pentru spații alimentare.