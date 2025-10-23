De Crăciun, TAROM vine cu oferte speciale pentru pasagerii care vor să vină în România

Compania TAROM aduce anul acesta spiritul sărbătorilor mai devreme și lansează oferte speciale, de la 79 euro/sens, dedicate pasagerilor care doresc să călătorească la București în luna decembrie.

Potrivit unui comunicat al companiei, în perioada 22 – 23 octombrie 2025, pasagerii pot achiziționa bilete pentru zborurile către București operate TAROM dinspre: Roma și Praga – de la 79 euro, Bruxelles și Frankfurt – de la 99 euro, Nisa și Madrid – de la 109 euro, Amsterdam și Paris – de la 129 euro.

‘Campania este valabilă pentru călătoriile efectuate între 1 și 31 decembrie 2025, oferind oportunitatea ideală de a petrece Crăciunul acasă sau de a planifica o vacanță în România’, se arată în comunicat.

Prețul biletului pentru un segment de călătorie include toate taxele, un bagaj de mână de 8 kilograme, iar check-in-ul este gratuit.

‘Compania TAROM rămâne fidelă misiunii sale de a conecta România cu marile orașe europene. Iar, prin această ofertă, ne dorim să aducem acasă românii din diaspora și să oferim pasagerilor noștri posibilitatea de a se bucura de sărbători alături de cei dragi’, spun reprezentanții operatorului aerian.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Național al României deține o flotă de 18 aeronave și are în portofoliul său un număr de 70 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).