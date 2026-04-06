Debitul maxim al Dunării, sub media multianuală în luna aprilie și peste în mai și iunie

Debitul maxim al fluviului Dunărea la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se va situa sub media multianuală în luna aprilie și peste în mai și iunie 2026, în timp ce regimul hidrologic pe râurile interioare va fi, în general, la valori cuprinse între 50% și 80% din mediile lunare, potrivit prognozei pe trei luni publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Pe anumite râuri din Transilvania și Muntenia, regimul hidrologic poate atinge valori mai mari, între 80 și 100% față de mediile multianuale sau mai mici, respectiv între 30 și 50%, pe râuri din zona Moldovei și a Dobrogei.

Astfel, în luna aprilie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Suceava, Moldova superioară și mijlocie, Bistrița, Trotuș, Putna, Râmnicu Sărat, Buzău superior, Prahova, bazinul superior al Jiului și pe cursul său și mai mici (30%-50%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.

În luna mai 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Suceava, Moldova superioară și mijlocie, Bistrița, Trotuș, Putna, Prahova, bazinul superior al Jiului și pe cursul său) și mai mici (30-50%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.

În prima lună de vară, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Bistrița, Trotuș superioar și mijlociu, Prahova și Jiu superior și mai mici (30-50%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad și pe afluenții Prutului.

‘În lunile mai și iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal și munte datorită precipitațiilor sub formă de aversă și cu caracter torențial specifice acestor luni și creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea Cotelor de Apărare pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a țării’, se arată în prognoza trimestrială a ANM.

În ceea ce privește fluviul Dunărea, la intrarea în țară (pe secțiunea Baziaș), debitul maxim estimat pentru luna aprilie de 7.000 metri cubi/secundă (mc/s), mai mic față de valoarea medie multianuală de 7.400 mc/s, iar cel minim de 3.700 mc/s.

Pentru luna mai, debitul maxim al Dunării este estimat la 8.500 mc/s, iar cel minim la 5.800 mc/s, față de media de 6.600 mc/s.

Potrivit prognozei de specialitate, media lunii iunie este de 5.900 mc/s, în timp ce debitul maxim al Dunării este estimat la 7.000 mc/s, iar cel minim la 4.000 mc/s.

Hidrologii precizează că aceste estimări de lungă durată se vor actualiza prin prognoze de scurtă durată care vor fi precedate, în situațiile în care se estimează posibilitatea depășirii Cotelor de Apărare, de avertizări hidrologice emise pe baza situației și a evoluției factorilor meteorologici din momentul respectiv.