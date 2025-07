Ivan: Producția de energie este echilibrată, deși debitul pe Dunăre este cel mai mic din ultimii 32 de ani

Situația actuală în materie de producție de energie electrică în România este echilibrată, deși avem cel mai mic debit pe Dunăre din ultimii 32 de ani, a declarat, joi, într-o conferință de presă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘Astăzi am avut o primă ședință a Comandamentului Energetic Național, împreună cu toți factorii implicați în acest subiect. Principala temă a reprezentat-o pregătirea pentru iarnă în materie de gaze naturale și, cel mai important, dat fiind condițiile meteo ale României de astăzi, situația referitoare la producția de energie electrică la nivel național. În momentul de față suntem într-o situație echilibrată, deși avem cel mai mic debit pe Dunăre din ultimii 32 de ani și perspectiva meteorologică arată că doar în luna noiembrie vom avea o creștere a precipitațiilor care să echilibreze sistemul hidrologic al României. Pe de altă parte, cei de la Hidroelectrica ne-au asigurat că există, în momentul de față, suficiente depozite în lacurile de acumulare pentru a echilibra, atunci când este cazul, sistemul energetic. Pe segmentul de hidro, producția este undeva la 5.714 megawați, din care 31% din fotovoltaic, 22% nuclear, 18% cărbune, 14% hidrocarburi, 10% hidro, 2,28% eolian și în rest biomasă și instalații de stocare’, a spus Ivan, la finalul Comandamentului Energetic.

Acesta a adăugat că, din punct de vedere practic, scopul final este creșterea capacităților de producție în materie de energie electrică. Totodată, șeful de la Energie a susținut că autoritățile trebuie să se asigure că sunt suficiente gaze, la un preț bun, pentru a trece cu bine iarna care urmează.

‘Având o iarnă mai grea în anul anul 2024 spre 2025, ceea ce a însemnat automat un consum crescut cu peste un miliard de metri cubi. Ne pregătim pentru iarna lui 2025 spre 2026, cu o previziune de creștere a necesarului de gaze naturale destul de consistentă. Săptămâna viitoare vom avea o nouă întâlnire la Ministerul Energiei cu toți factorii implicați pentru a ne asigura un grafic, cu răspundere foarte clară a fiecăruia, că vom avea suficiente gaze la un preț bun, fără a crește prețul gazelor pentru iarna lui 2025 spre 2026. De asemenea, foarte important pentru a menține un echilibru este să intrăm pe capacități noi de producție în următorul an și jumătate, iar proiecția pe care am făcut-o, analizând toate datele pe care le avem la nivelul Ministerului Energiei, împreună cu companii la care suntem în momentul de față acționari unici sau majoritari și plus piața privată, vorbim în total de o putere instalată în următorul an și jumătate de circa 1.591 de megawați. Cea mare pondere vine dinspre energia solară, de aproape 1.000 de megawați, din stocare peste 200 megawați, din eolian 53 megawați și din hidrocarburi 357 megawați’, a susținut ministrul de resort.

Potrivit oficialului, chiar dacă media debitului Dunării este, la ora actuală, la un minim al ultimilor 32 de ani, de 2.100 mc/secundă, pe baza tuturor previziunilor, nu se pune problema ca reactoarele de Cernavodă să se oprească.

‘Pe de altă parte, Hidroelectrica este pregătită cu o înmagazinare în lacurile de acumulare, care este la peste 94% din capacitatea națională, pentru a interveni atunci când este un vârf de consum și a uzina în această perioadă, în special în intervalul de după ora 16:00, până la ora 21:00. Evident că hazardul poate să apară oricând, dar noi vrem să fim pregătiți și ne pregătim inclusiv pentru iarnă. Noi suntem oameni gospodari, ca să zic așa, și nu lăsăm timpul să treacă, să venim în septembrie să ne pregătim pentru iarnă. Chiar de acum vorbim despre stocurile de gaze ale României. Unul dintre potențialele riscuri pe care mi le-au prezentat colegii mei îl reprezintă vegetația care poate să scurt-circuiteze liniile de mare tensiune. Am pregătit împreună cu colegii mei o adresă către toți furnizorii, distribuitorii și transportatorii de energie prin care i-am informat ca au termen de maximum 90 de zile în care să prezinte graficul de lucrări pentru a evita punerea în pericol a acestor rețele. Mai exact să nu ajungă vegetația în contact cu rețelele’, a afirmat Bogdan Ivan.

Întrebat care este situația importurilor de energie ale României, în această perioadă, ministrul Energiei a punctat faptul că, în timp ce consumul este ‘undeva la 6.000 de megawați’, producția se situează la o medie de 5.700 – 5.800 de megawați, în ultima lună, iar diferența de circa 200 de megawați se importă ‘evident la preț deloc bun’.

‘Dar dacă ne raportăm la aceeași perioadă a anului trecut, e o situație mai bună din acest punct de vedere, pentru că e o cantitate foarte mică pe care o importăm. Din acest motiv, finanțăm acum prin PNRR și prin Fondul de modernizare, creșterea capacităților de stocare a energiei’, a explicat ministrul Energiei.

În acest context, demnitarul a menționat că Transgaz l-a anunțat, joi, de finalizarea gazoductului Tuzla – Podișor, care va conecta și va prelua rezervele de gaze din Neptun Deep, o investiție de 500 de milioane de euro.