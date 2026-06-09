Declinul pieței auto chineze s-a extins în mai

Vânzările de automobile din China și-au extins declinul în mai, devenind un test de stres pentru producătorii auto străini, care încearcă să-și redreseze afacerea de pe cea mai mare piață din lume, transmite Reuters.

Datele publicate luni de Asociația producătorilor chinezi de autoturisme (CPCA) arată că vânzările au scăzut în ritm anual cu 22,3% în mai, la 1,53 milioane de vehicule, fiind a opta lună de declin consecutiv.

CPCA estima luni că în acest an vânzările vor înregistra un recul de 11%, după ce anterior previziona un declin de doar 1%. Datele reflectă în principal scăderea vânzărilor de mașini cu motor pe benzină, pe fondul majorării prețului petrolului, în urma războiului din Iran, a explicat Cui Dongshu, secretarul general al CPCA, care a previzionat o redresare graduală în semestrul al doilea din 2026.

În primele cinci luni din acest an, vânzările au scăzut în ritm anual cu 19,7%, la 7,18 milioane de vehicule.

Prelungitul declin arată extinderea decalajului între creșterea economiei Chinei și cererea consumatorilor pentru produse costisitoare, cum ar fi mașinile. În timp ce Beijingul are ca obiectiv un avans al PIB-ului de 4,5% – 5% anul acesta, analiștii spun că cererea auto este afectată de reducerea încrederii consumatorilor, scăderea subvențiilor și o piață care a devenit matură, după ani de extindere rapidă.

Vânzările de vehicule electrice (EV) și hibride plug-in, care reprezintă 62,2% din total, au scăzut în ritm anual cu 7,5% în mai, a cincea lună de declin consecutiv.

‘Piața auto din China este deja ca mai mare din lume, cu vânzările anuale de retail de 23 – 25 milioane de unități, iar nivelul de deținere al autoturismelor este relativ ridicat, în special pentru o piață emergentă’, a apreciat Eugene Hsiao, de la Macquarie Capital. ‘Aceasta înseamnă că piața este deja la un stadiu matur de dezvoltare’, a adăugat el.

Vânzările de vehicule electrice și hibride plug-in peste hotare au urcat în ritm anual cu 112,6% în mai, comparativ cu un avans de 74,7% al exporturilor auto.

Cererea internă de automobile a scăzut și anul trecut, deoarece multe orașe și provincii au redus sau au suspendat subvențiile guvernamentale pentru achiziționarea unui noi automobil, ceea ce a intensificat o concurență deja acerbă. În aceste condiții, mai mulți producătorii auto chinezi, inclusiv Changan, FAW, Li Auto și Nio, nu au reușit să își atingă obiectivele de vânzări pentru 2025.