Trump enunță 25 de ‘realizări’ ale mandatului său înaintea alegerilor intermediare și propune redenumirea Inteligenței Artificiale

Președintele american Donald Trump a prezentat pe rețeaua sa de socializare Truth Social o listă cu ceea ce el consideră a fi 25 de realizări ale noului său mandat la Casa Albă, menționând printre acestea că ‘a pus capăt intrării refugiaților’ și a făcut din ‘engleză limba oficială a SUA’, în timp ce a lansat și un sondaj în care propune ca Inteligența Artificială (IA) să se denumească altfel, relatează sâmbătă agențiile AFP și EFE.

Președintele republican face eforturi să convingă electoratul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc în noiembrie și care se așteaptă să fie foarte strânse, cu riscul ca adversarii săi democrați să obțină majoritatea în Camera Reprezentanților, mai ales că războiul împotriva Iranului apasă greu asupra popularității sale.

În mesajul cu cele 25 de realizări, în care caută să evidențieze măsurile sale pe teme de imigrație, politică externă și economie, Trump a susținut că a ‘stabilit cea mai sigură frontieră din istorie’. ‘Zero imigranți ilegali admiși în SUA în ultimele 16 luni’, a notat el, subliniind că administrația sa a redus drastic numărul refugiaților veniți din ‘zone periculoase’.

În ceea ce privește politica externă, Trump afirmă că Statele Unite au ‘anihilat capacitatea de îmbogățire nucleară a Iranului’, astfel încât Republica Islamică ‘nu va avea niciodată arma nucleară’.

Donald Trump s-a lăudat și cu taxele vamale pe care le-a impus partenerilor comerciali ai SUA, cu scopul de a ‘relansa industria prelucrătoare americană’.

Într-un alt mesaj pe social media, Trump a lansat sâmbătă un sondaj prin care propune schimbarea numelui Inteligenței Artificiale (IA).

‘O descriere mult mai elegantă și exactă a acestui nou fenomen ar fi Inteligența Superioară (IS), Inteligența Extremă (IE) sau Inteligență Supremă (IS). Care este cel mai bun nume pentru această ‘revoluție’ în creștere constantă ?’, a întrebat el pe platforma sa Truth Social.

Apreciind că ‘mulți oameni consideră termenul de Inteligență Artificială imprecis și neelegant’, Trump le-a cerut susținătorilor săi să participe la sondaj.

Directorul general al companiei Meta, Mark Zuckerberg, a respins marți apelurile tot mai numeroase de suspendare sau măcar de încetinire a dezvoltării Inteligenței Artificiale (IA), el considerând că mecanismele pieței și riscul unor acțiuni judiciare sunt cele mai bune garanții în fața acestei tehnologii.

Mai mulți reprezentanți influenți din sector, conduși de directorul general al Anthropic, Dario Amodei, pledează deschis pentru o încetinire a dezvoltării IA. În schimb, Zuckerberg consideră că amenințarea cu acțiuni legale obligă deja laboratoarele să acționeze în mod responsabil.

Opinia lui Mark Zuckerberg a fost salutată de mai multe personalități din Silicon Valley apropiate Casei Albe, care contestă la rândul lor creșterea atenționărilor privind pericolele potențiale pe care le implică Inteligența Artificială și apelurile de încetinire a dezvoltării acesteia.

Compania Meta va investi anul acesta până la 145 de miliarde de dolari în infrastructura sa de IA. Nicio regulă nu ar trebui să întârzie lansarea modelelor americane de IA, ‘nici măcar cu o lună’, a indicat deja Zuckerberg la începutul lunii august.

În schimb, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri că Uniunea Europeană va reuni mari societăți din domeniul Inteligenței Artificiale (IA) pentru a susține eforturile acestui sector menite să încetinească dezvoltarea celor mai riscante modele de IA.

‘Voi invita principalele laboratoare de prim-plan pentru a discuta despre sprijinul care trebuie oferit eforturilor actuale ale industriei de a încetini cursa’, a spus Von der Leyen în discursul său anual privind Starea Uniunii. De asemenea, ea a promis că UE va colabora la acest capitol cu țări care au o gândire similară, precum Regatul Unit și Canada.

Îngrijorările din jurul IA au crescut în ultimele săptămâni, după mai multe incidente de securitate și a unei noi capacități a modelelor de IA de a se perfecționa singure, fără intervenție umană.