Ministerul Finanțelor a suplimentat cu peste 1 miliard de lei limita de cheltuieli pentru plata compensărilor la energie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat suplimentarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu 1,058 miliarde de lei, pentru asigurarea plăților care trebuie efectuate în luna septembrie 2026, a anunțat sâmbătă Ministerul Finanțelor.

Potrivit sursei citate, cea mai mare parte a sumei, respectiv 1,03 miliarde de lei, este destinată Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale.

Prin această suplimentare, Ministerul Finanțelor asigură resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, astfel încât mecanismul de compensare prevăzut de legislația în vigoare să poată funcționa fără blocaje.

‘Decontările către furnizorii de energie nu s-au realizat în ritmul necesar, iar acumularea acestor obligații a devenit una dintre problemele pe care statul trebuie să le corecteze. Ministerul Finanțelor nu gestionează direct aceste decontări, însă prin modificările legislative pe care le-am susținut în acest an și prin asigurarea resurselor bugetare necesare creăm condițiile pentru accelerarea plăților și recuperarea întârzierilor acumulate. Aceste întârzieri nu rămân fără efecte în economie. Ele pun presiune pe lichiditatea companiilor, le afectează capacitatea de finanțare și de investiții și, atunci când se acumulează, ajung să frâneze activitatea economică. Nu putem cere mediului privat să susțină creșterea, în timp ce statul îi blochează lichiditatea prin propriile obligații neachitate la timp’, a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Limita de cheltuieli pentru luna septembrie a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei, în contextul în care legislația prevede majorarea de la 40% la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor, precum și plata diferenței de 20% pentru cererile pentru care fusese achitat anterior 40% din valoarea solicitată.

Suplimentarea aprobată include, de asemenea, 28,964 milioane de lei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și pentru evitarea acumulării de penalități, se mai arată în document.

‘Statul trebuie să fie mult mai atent atunci când își asumă noi scheme și noi cheltuieli. Nu mai putem construi mecanisme pe care nu ni le permitem sau pe care nu le putem finanța predictibil. Trebuie să lăsăm cât mai multă lichiditate în economie, acolo unde poate finanța investiții, locuri de muncă și dezvoltare, și să reducem presiunea pe care statul o pune asupra resurselor disponibile pentru sectorul privat. Pe măsură ce consolidarea fiscală își produce efectele, iar costurile de finanțare se reduc, economia va avea condiții mai bune pentru a reveni la un ritm sănătos de creștere. Rolul nostru este să reconstruim această încredere: un stat care își plătește obligațiile, nu promite mai mult decât poate finanța și creează spațiu pentru ca economia privată să crească’, a subliniat Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor continuă să urmărească riguros execuția bugetară și să asigure, în limita resurselor disponibile si a legislației in vigoare, finanțarea obligațiilor prioritare ale statului, cu menținerea disciplinei necesare pentru atingerea țintelor fiscal-bugetare, precizează sursa citată.