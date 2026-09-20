Patru companii din zece nu au politici de restricționare a utilizării aplicațiilor AI din afara platformelor aprobate

Aproape trei sferturi dintre companiile globale (73%) integrează tehnologii AI, însă 40% nu au politici care să restricționeze utilizarea aplicațiilor de acest tip din afara proceselor sau platformelor aprobate, potrivit cercetării Eset SMB Cyber Readiness Index 2026, publicată recent într-un articol de pe blogul din România al producătorului de soluții antivirus.

‘Multe companii repetă greșelile din primele zile ale internetului și ale rețelelor sociale, alegând comoditatea în detrimentul securității. Pe măsură ce adoptarea AI accelerează, la începutul lui 2026, cercetătorii și analiștii Eset au formulat mai multe predicții privind modul în care inteligența artificială avea să influențeze peisajul amenințărilor în următoarele 12 luni. Multe dintre aceste previziuni s-au concentrat pe adoptarea rapidă a agenților AI, utilizarea tot mai extinsă a modelelor AI publice, apariția criminalității cibernetice asistate de AI și rolul tot mai important al inteligenței artificiale în amenințările ce vizează dispozitive mobile (…) Potrivit Eset SMB Cyber Readiness Index 2026, bazat pe date colectate în perioada februarie – martie 2026, 73% dintre companiile participante la studiu integrează tehnologii AI. Totuși, 40% dintre ele nu au politici care să restricționeze utilizarea aplicațiilor AI din afara proceselor sau platformelor aprobate, creând astfel oportunități pentru fenomenul ‘shadow AI’ și sporind nivelul de risc’, subliniază expertul Roman Cuprik.

Shadow AI se referă la utilizarea unor instrumente, aplicații sau servicii AI care funcționează în afara politicilor aprobate, a proceselor de guvernanță sau a controalelor de securitate ale unei organizații.

În opinia lui Roman Cuprik, previziunea conform căreia adoptarea pe scară largă a AI va extinde semnificativ suprafața de atac, s-a adeverit, fapt care face ca, în timp ce agenții AI interacționează cu sistemele în moduri complexe și adesea imprevizibile, chiar și configurările greșite minore pot duce la breșe grave de securitate a datelor sau la acces neautorizat.

Astfel, riscurile asociate lanțului de aprovizionare software bazat pe AI s-au regăsit printre principalele amenințări de securitate cibernetică pentru 2026 identificate de Forrester, listă publicată în luna iunie.

‘Totodată, s-a dovedit corectă și predicția noastră privind popularitatea tot mai mare a marketplace-urilor AI și a depozitelor de agenți AI. Aceste ecosisteme generează noi provocări de securitate, deoarece atacatorii pot clona sau modifica subtil agenți AI legitimi, îngreunând detecția și alterând încrederea. De exemplu, la jumătatea lui iunie 2026, JetBrains a primit sesizări cu privire la aproximativ 15 pluginuri terțe de pe JetBrains Marketplace, care simulau funcționalități AI legitime, dar erau de fapt concepute pentru a sustrage cheile API ale serviciilor de AI configurate de utilizatori. Așa cum dezvoltatorii folosesc instrumentele JetBrains și ale altor furnizori pentru a-și simplifica și accelera activitatea, și utilizatorii care creează și îmbunătățesc agenți AI pot introduce riscuri similare’, menționează specialistul.

Potrivit sursei citate, cel mai recent raport Eset, ‘Threat Report H1 2026’, arată că, în perioada martie – mai 2026, timp în care au fost analizate 900.000 de AI skills din depozite populare, au fost identificate 25.000 de aptitudini AI suspecte și peste 3.000 malițioase.

O altă analiză, publicată la jumătatea acestui an, DigiCert, 78% dintre organizațiile din SUA, Marea Britanie și Australia fie s-au confruntat cu un incident de securitate asociat AI, fie au identificat o vulnerabilitate legată de noua tehnologie. În același timp, 75% dintre companii au declarat că au implementat cel puțin patru instrumente AI de la începutul anului 2026, iar 35% au raportat mai mult de zece.

În plus, cercetările Eset au constatat că numărul escrocheriilor care exploatează tehnologia NFC a crescut dinamic, în perioada 2023 – 2025, însă a înregistrat o ușoară scădere în prima jumătate anului 2026.

De asemenea, amenințarea boților online alimentați de AI este estimată să atingă noi niveluri de sofisticare pe parcursul anului în curs. ‘Este probabil ca acești boți să devină capabili să genereze recenzii false extrem de convingătoare, să imite utilizatori reali și să creeze profiluri realiste pe rețelele sociale, prin intermediul cărora pot manipula procesele de recrutare, susține campanii de fraudă, desfășura scheme de extorcare și influența opinia publică. Știrile recente confirmă predicția: potrivit unui studiu realizat de cercetători de la patru universități din India, Italia, Israel și Statele Unite, chatboturile AI sunt acum mai eficiente decât oamenii în a câștiga încrederea victimelor în escrocherii’, subliniază Cuprik.

Eset a fost fondată în anul 1992 în Bratislava (Slovacia) și se situează în topul companiilor care oferă servicii de detecție și analiză a conținutul malware, fiind prezentă în peste 180 de țări.