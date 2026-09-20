Siegfried Mureșan: Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Vom păstra lumina aprinsă

Prim-ministrul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că vrea să continue politica premierului interimar, Ilie Bolojan, în ce privește gestionarea corectă a resurselor și combaterea corupției.

‘Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac’, a scris Siegfried Mureșan, duminică, pe Facebook.

În luna aprilie, în cadrul unui interviu, Ilie Bolojan a comparat risipirea banilor colectați prin impozite și taxe cu alimentele dintr-o cămară, roase de șobolani. Bolojan a menționat că a încercat ‘să facă lumină’ în astfel de situații și să elimine pierderea banilor. În acest sens, a făcut referire și la conducerile unor companii, venite pe filieră politică.

‘Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, care sunt ca niște rozătoare care-ți rod acele alimente și, foarte plastic, știți am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat, să fac lumină acolo și asta a deranjat’, a declarat premierul interimar, pentru Radio România Actualități.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.