Romsilva alocă aproape 2,4 milioane de lei pentru servicii de amenajare a pădurilor din Hunedoara

Direcția Silvică Hunedoara, sucursală a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, intenționează să achiziționeze servicii de amenajare a pădurilor pentru Ocolul Silvic Brad, pe o suprafață de 18.486,87 hectare, valoarea estimată a contractului fiind de 2,38 milioane de lei, fără TVA, potrivit unui anunț de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Potrivit documentației, serviciile presupun elaborarea amenajamentelor silvice, prin care sunt stabilite, pentru o anumită perioadă, lucrările necesare într-o unitate de producție, în vederea gestionării durabile a fondului forestier. Amenajarea fondului forestier proprietate publică a statului reprezintă o obligație prioritară a administratorilor acestuia.

Amenajamentele silvice furnizează, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, datele și informațiile necesare pentru înregistrarea sau actualizarea terenurilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, se mai precizează în anunț.

Contractul va avea o durată de 24 de luni și va fi finanțat din fondurile proprii ale Direcției Silvice Hunedoara.

Procedura de atribuire este licitație deschisă, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 19 octombrie 2026, ora 15:00.

Potrivit documentației, ofertanții trebuie să facă dovada unei experiențe similare în ultimii trei ani, prin maximum cinci contracte în cadrul cărora au fost prestate servicii de amenajare a pădurilor pentru o suprafață cel puțin egală cu cea vizată de achiziție.

Totodată, ofertanții trebuie să dețină atestare pentru prestarea serviciilor de amenajare a pădurilor, respectiv pentru elaborarea amenajamentelor silvice.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează circa 3,13 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru aproape un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietate publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.