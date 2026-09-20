Japonia a majorat dobânda de referință la cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani

Banca Japoniei (BoJ) a majorat, vineri, dobânda de politică monetară la 1,25%, cel mai ridicat nivel de după 1995, pe fondul presiunilor inflaționiste alimentate de Războiul din Golf și deprecierea yenului, transmite AFP.

Această creștere vine în urma deciziilor similare adoptate de Banca Centrală Europeană (BCE), pe 10 septembrie, și de Rezerva Federală a SUA (Fed), miercuri.

Banca centrală japoneză a majorat dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale, la doar două luni după o creștere anterioară decisă la mijlocul lunii iunie, un ritm extrem de neobișnuit de creșteri ale costului creditului pentru BoJ.

Chiar dacă dobânda de referință a BoJ este semnificativ mai mică decât cele din Europa și Statele Unite, această este cea mai mare dobândă de politică monetară din ultimii 31 de ani, într-o țară afectată de mult timp de deflație. Acest ciclu s-a încheiat în martie 2024, când Banca Japoniei (BoJ) a readus dobânda de referință în teritoriul pozitiv, și de atunci încoace a majorat costul creditului de șase ori în total.

Deși inflația, excluzând alimentele proaspete, a scăzut ușor în luna august, până la 1,7%, Banca Japoniei este îngrijorată că impactul creșterii prețurilor petrolului, din cauza reînnoirii ostilităților din Orientul Mijlociu, ar putea afecta prețurile.

‘Există riscul ca inflația de bază să depășească ținta de 2%’, a precizat BoJ într-un comunicat. Instituția a subliniat în mod specific ‘impactul creșterii cererii legate de inteligența artificială (IA), care amplifică efectele prețurilor ridicate ale țițeiului și deprecierea yenului’.

Moneda japoneză a scăzut în această vară la cel mai redus nivel față de dolar din ultimii 40 de ani, ceea ce a obligat autoritățile din Statele Unite și Japonia să intervină împreună la sfârșitul lunii iulie în încercarea de a sprijini moneda.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a încurajat BoJ să majoreze dobânda de referință, în timp ce Fed-ul a majorat miercuri propria sa dobândă cheie pentru prima dată în trei ani, la 3,75%-4%, ceea ce a majorat și mai mult decalajul față de moneda japoneză.

Banca Japoniei a avertizat că are în vedere noi majorări ale ratelor dobânzii în viitor, ‘având în vedere că inflația de bază se apropie de 2%, iar condițiile financiare rămân relaxante’.

Potrivit lui Marcel Thieliant, expert la Capital Economics, Banca Japoniei ar putea crește dobânda de politică monetară la 2% până la mijlocul anului 2027.