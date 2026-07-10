Deficitul comercial a scăzut cu 6,2%, la 13,5 miliarde de euro, în primele cinci luni din 2026

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în primele cinci luni din acest an a fost de 13,506 miliarde de euro, mai mic cu 889,8 milioane de euro (-6,2%) decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate vineri.

Numai în luna mai 2026 a fost înregistrat un deficit comercial de 2,616 miliarde de euro.

Datele statistice arată că, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, exporturile FOB au însumat 40,337 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 53,843 miliarde de euro. Față de perioada similară a anului trecut, exporturile au crescut cu 2,4%, iar importurile cu 0,1%.

În primele cinci luni din 2026, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,6% la export și 36,4% la import) și alte produse manufacturate (27,1% atât la export, cât și la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada menționată a fost de 29,214 miliarde de euro la expedieri și de 39,566 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 72,4% din totalul exporturilor și 73,5% din totalul importurilor.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026 a fost de 11,123 miliarde de euro la exporturi și de 14,276 miliarde de euro la importuri, reprezentând 27,6% din totalul exporturilor și 26,5% din totalul importurilor.

În luna mai 2026, exporturile FOB au însumat 8,325 miliarde de euro, iar importurile CIF au totalizat 10,941 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,616 miliarde de euro. Față de luna mai 2025, exporturile au crescut cu 4,5%, iar importurile cu 1,9%.

Conform INS, soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB și a importului CIF, ca diferență între acestea.

Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât și costul asigurării și transportului internațional.