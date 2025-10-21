Deficitul României a scăzut la 8,7% din PIB în trimestrul doi, dar rămâne cel mai ridicat din UE

Deficitul guvernamental ajustat sezonier a crescut în Uniunea Europeană de la 2,8% din PIB în primul trimestru din acest an la 2,9% din PIB în perioada aprilie-iunie 2025, în timp ce în zona euro s-a menținut la 2,7% din PIB, arată datele publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În România, deficitul a scăzut de la 10,3% din PIB în ultimele trei luni din 2024, până la 8,8% din PIB în primul trimestru din acest an și 8,7% din PIB în perioada aprilie-iunie 2025, dar România este în continuare statul membru UE cu cel mai mare deficit. Alte țări cu o pondere ridicată în PIB a deficitului în trimestrul doi din acest an sunt: Polonia (8,5%), Franța (5,4%), Belgia (4,9%) și Austria (4,5%). Statele membre UE care au raportat excedent sunt Cipru (3,6%), Danemarca (2,9%), Grecia (2,7%), Irlanda (1,2%) și Portugalia (0,7%).

Eurostat a publicat marți și raportul privind datoria publică brută a țărilor membre UE la finalul trimestrului doi din 2025. Conform acestor date, raportul datorie-PIB a crescut în zona euro până la 88,2%, de la 87,7% în primul trimestru din 2025, iar în UE a crescut de la 81,5%, până la 81,9%.

Comparativ cu trimestrul doi din 2024, raportul datorie-PIB a crescut în zona euro de la 87,7% la 88,2%, și în UE de la 81,2% la 81,9%, în perioada aprilie-iunie 2025. În România, raportul datorie-PIB a crescut la 57,3% în trimestrul doi din 2025, de la 55,9% în primele trei luni din acest an și 51,5% în trimestrul doi din 2024.

În UE, cel mai ridicat raport datorie-PIB la finalul trimestrului doi din 2025 se înregistra în Grecia (151,2%), Italia (138,3%), Franța (115,8%), Belgia (106,2%) și Spania (103,4%), iar cel mai redus în Estonia (23,2%), Luxemburg (25,1%), Bulgaria (26,3%) și Danemarca (29,7%).

Comparativ cu primul trimestru din acest an, 15 state membre UE au raportat creșterea raportului datorie-PIB la finalul trimestrului doi din 2025, iar 12 un declin. Cele mai mari creșteri au fost în Finlanda (4,3 puncte procentuale – pp), Letonia (2,7 pp), Bulgaria (2,6 pp), Portugalia (1,8 pp), Franța (1,7 pp) și România (1,4 pp), iar cel mai semnificativ declin în Lituania (minus 1,4 pp), Irlanda (minus 1,2 pp), Grecia și Luxemburg (ambele cu minus 1,1 pp).

Comparativ cu trimestrul doi din 2024, raportul datorie-PIB a crescut în 16 state membre UE, iar 11 au înregistrat un declin. Cele mai mari creșteri au fost în Finlanda (7,8 pp), Polonia (6,1 pp), România (5,8 pp), Bulgaria (4,3 pp), Franța (3,5 pp), Slovacia (2,7 pp), Italia (2,3 pp) și Letonia (2 pp). iar cel mai semnificativ declin în Grecia (minus 8,9 pp), Irlanda (minus 7,2 pp), Cipru (minus 6,5 pp), Danemarca (minus 3,5 pp) și Portugalia (minus 2,3 pp).