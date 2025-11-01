DNSC avertizează asupa unor notificări false de amendă online din partea DNSC și a Poliției Române

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române.

‘În cursul zilei de astăzi, mai mulți utilizatori au raportat o nouă tentativă de fraudă, propagată prin intermediul afișajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conținut pentru adulți. Utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu conținut ilegal. Sub pretextul acestei false notificări, se solicită plata unei amenzi de 2.500 de RON, către Poliția Română’, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook..

Potrivit sursei citate, atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu. Ulterior, după ce este speriat de notificarea falsă, utilizatorul este redirecționat către un portal de plată unde este afișat logo-ul DNSC și prin care sunt solicitate datele de card. ‘Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă’, atrag atenția experții DNSC.

În acest context, DNSC transmite utilizatorilor și recomandări pentru protejarea datelor și a dispozitivelor.

‘Verifică întotdeauna autenticitatea unor notificări oficiale din partea autorităților, prin canale de comunicare separate. Nu introduce date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Autoritățile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor notificări sau ferestre de tip pop-up pe site-uri. Fii atent la greșeli gramaticale sau de exprimare care pot indica faptul că este vorba despre o capcană online lansată de atacatori nevorbitori de limba română’, sunt principalele recomandări ale Directoratului.

În cazul în care au fost furnizate datele cardului și plata a fost efectuată, este important ca banca să fie anunțată imediat pentru blocarea instrumentului de plată, iar ulterior să se depună o plângere la Poliție, mai transmit experții DNSC.

Nu în ultimul rând, ei recomandă ca astfel de incidente să fie raportate către DNSC prin numărul de telefon 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro pentru a putea avertiza și alți utilizatori din mediul online despre aceste metode. ‘Notifică familia, prietenii și cunoscuții despre acest scenariu folosit de atacatori, pentru a-i ajuta să se protejeze în viitor!’, au mai transmis specialiștii DNSC pe rețeaua de socializare.