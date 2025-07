DNSC implementează cu fonduri europene un proiect pentru reducerea decalajului de competențe în domeniul securității cibernetice

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a primit fonduri europene pentru a implementa proiectul EU-INSPIRE, ce răspunde nevoii stringente de a reduce decalajul de competențe în domeniul securității cibernetice la nivelul UE și de a forma o nouă generație de profesioniști cu expertiză avansată în dimensiunile politice, organizaționale și tehnologice ale securității cibernetice și inteligenței artificiale (AI).

Potrivit unui comunicat al DNSC, remis joi AGERPRES, instituția este beneficiara unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului ‘INnovative multi-diSciPlinary Industry-focused cybersecurity education for upskilling and ReskIlling the EU workforce – EU-INSPIRE’, în conformitate cu contractul de finanțare nr. 101190054.

Proiectul EU-INSPIRE răspunde nevoii stringente de a reduce decalajul de competențe în domeniul securității cibernetice la nivelul Uniunii Europene și de a forma o nouă generație de profesioniști cu expertiză avansată în dimensiunile politice, organizaționale și tehnologice ale securității cibernetice și inteligenței artificiale (AI).

Pe măsură ce peisajul amenințărilor cibernetice evoluează, este esențială existența unor programe de formare specializate, capabile să perfecționeze și să recalifice forța de muncă, pentru a asigura reziliența infrastructurilor și serviciilor digitale ale Europei, se menționează în comunicatul DNSC.

Lansat în ianuarie 2025, cu o finanțare de 19,478 milioane de euro, din care asistență financiară nerambursabilă de 9,639 milioane de euro, proiectul se va implementa într-o perioadă de 48 de luni și va avea ca obiectiv dezvoltarea unui ecosistem educațional sustenabil și multidisciplinar de securitate cibernetică. De asemenea, vor fi dezvoltate programe de formare acreditate și certificate, se va crea un campus de securitate cibernetică și se vor pune bazele Academiei EU-INSPIRE.

Consorțiul, format din 24 de parteneri din 14 țări europene, este coordonat de University of Piraeus Research Center (Grecia) și include instituții academice de top, organizații de cercetare, companii private și autorități naționale.

Partenerii din România implicați în proiect sunt DNSC și compania Bitdefender.

Misiunea proiectului EU-INSPIRE este de a răspunde cerințelor multiple de educație și formare profesională, esențiale pentru a susține reziliența viitorului ecosistem european de securitate cibernetică. Aceasta va fi realizată printr-o abordare inovatoare, axată pe trei direcții principale: dezvoltarea abilităților personalului specializat în utilizarea tehnologiilor de securitate cibernetică bazate pe inteligența artificială pentru a consolida reziliența proceselor, sistemelor și infrastructurilor digitale; formarea unor experți care dețin o înțelegere profundă a convergenței dintre securitatea cibernetică și inteligența artificială, precum și a mecanismelor de evaluare a riscurilor și amenințărilor cibernetice; aprofundarea cunoștințelor experților cu perspective sectoriale privind transformarea digitală, cu accent pe aplicarea soluțiilor AI de ultimă generație pentru evaluarea conformității în materie de securitate cibernetică.

Proiectul EU-INSPIRE va implementa mecanisme strategice pentru implicarea unei comunități diverse de cercetare și industrie, asigurând sustenabilitatea rezultatelor obținute și după încheierea proiectului. În cadrul proiectului se va dezvolta un ecosistem educațional european care să sprijine învățarea continuă și dezvoltarea profesională a experților în domeniul securității cibernetice și inteligenței artificiale, prin elaborarea de programe de formare acreditate la nivel de master, resurse educaționale cu acces deschis și certificări adaptate nevoilor dinamice ale industriei, precum și prin înființarea unei academii sustenabile, capabile să asigure continuitatea rezultatelor proiectului și să contribuie la strategiile europene viitoare în educația pentru securitate cibernetică.

Pe durata proiectului se vor livra trei programe de master distincte (MSc, MBA și MSc pentru cercetare), care vor implica peste 1.000 de studenți, urmând să se acorde 5.000 de certificări în domeniu, se arată în comunicat.

‘În calitate de partener în cadrul proiectului EU-INSPIRE, DNSC va asigura adaptarea adecvată a curriculei în raport cu politicile propuse și conformitatea certificărilor programelor de studiu dezvoltate. Aspecte importante: expertiză în standarde, reglementări și bune practici în domeniul securității cibernetice; îndrumare privind alinierea programelor de studiu, modalitățile de certificare și acreditarea în industrie, facilitând tranziția studenților și absolvenților către piața muncii; centre pentru inovare tehnologică și antreprenoriat; expunerea studenților la tehnologiile emergente, colaborări în domeniul cercetării și parteneriate industriale; acces la facilități de ultimă generație, programe de mentorat și oportunități de networking, promovând o cultură a inovării și antreprenoriatului în rândul studenților’, menționează DNSC.

Pe parcursul implementării proiectului vor exista multiple oportunități de implicare pentru actorii relevanți din domeniu, cum ar fi: actualizări constante privind programele educaționale, procesele de certificare și evoluțiile academice în domeniile securității cibernetice și AI; acces la cercetări multidisciplinare și publicații dezvoltate în cadrul proiectului; colaborare cu autoritățile naționale de securitate cibernetică prin crearea unor hub-uri dedicate pentru schimb de cunoștințe și conștientizare; participarea la ateliere, cursuri de formare și inițiative de rețea transfrontalieră pentru diseminarea cunoștințelor și consolidarea capacităților; contribuții la dezvoltarea unui cadru educațional standardizat și sustenabil pentru viitoarea forță de muncă în domeniul securității cibernetice.

Proiectul EU-INSPIRE a primit finanțare prin Programul Europa Digitală, în cadrul apelului DIGITAL-2023-SKILLS-05, conform contractului de finanțare nr. 101190054.