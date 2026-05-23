Premierul interimar Ilie Bolojan cere o analiză a proiectelor PNRR pentru evitarea pierderii finanțărilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Iași, că o problemă de maximă urgență în aceste zile este absorbția fondurilor din PNRR, el arătând că sunt necesare analize riguroase și o implicare a autorităților locale și a constructorilor pentru ca România să nu piardă bani europeni.

‘În aceste zile sunt negocierile echipelor tehnice ale României și ale Comisiei Europene, care se derulează pentru închiderea absorbției fondurilor europene, la Bruxelles. Avem trei probleme importante. Proiectele care vor fi pe listele de finanțare, atât lista de bani nerambursabili, cât și proiectele care vor fi pe componenta de împrumut, și acest lucru ține de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de față în toate administrațiile din România. Este foarte important să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că, dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde sigur vom pierde ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră’, a explicat prim-ministrul interimar.

În opinia lui Ilie Bolojan, în zilele următoare pentru toate lucrările care sunt realizate într-o pondere care nu garantează finalizarea sunt necesare note de constatare întocmite de supervizori sau de diriginții de șantier și de angajamente ferme ale constructorilor, cu grafic de lucrări aferente care să ateste finalizarea până la sfârșitul lunii august.

Premierul interimar a menționat că un alt aspect important ține de îndeplinirea jaloanelor, evidențiind că, din motive obiective, o parte dintre aceste angajamente nu pot fi îndeplinite, motiv pentru care ar fi nevoie de anumite derogări.

‘Ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim acest lucru, fie pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată sau pentru că nu am schimbat locomotivele. Nu putem îndeplini acest jalon și este o miză importantă pentru ca, explicând Comisiei aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în așa fel încât să ne putem face absorbția de bani. Un alt aspect important legat de aceste negocieri ține de punerea în practică a reformelor la care România s-a angajat în anii trecuți, pe care, din păcate, le-am lungit foarte mult și guvernele anterioare nu și le-au asumat și în următoarea săptămână toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în așa fel încât, chiar dacă acest Guvern nu are competența legală să adopte ordonanțe, să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte. Sunt nouă legi foarte importante de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro, în așa fel încât la sfârșitul lunii iunie să putem să le avem adoptate și România, în iulie – august, să poată să facă tragerile din aceste fonduri’, a afirmat prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan participă, sâmbătă, la Iași, la a treia ediție a Galei Iașului Liberal, un eveniment devenit deja o tradiție pentru comunitatea liberală ieșeană. Ediția din acest an marchează împlinirea a 151 de ani de la fondarea Partidului Național Liberal.