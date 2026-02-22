Donald Trump majorează taxele vamale globale de la 10% la 15%

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, relatează Reuters.

Furios din cauza deciziei Curţii Supreme, Trump a ordonat vineri aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% asupra tuturor importurilor, în plus faţă de taxele vamale existente. Legea îi permite să impună o taxă de până la 15% timp de 150 de zile, deşi aceasta ar putea fi contestată în instanţă.

În această perioadă, administraţia sa va lucra la emiterea de taxe vamale noi şi „permise din punct de vedere legal”, a spus el.

„În calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, taxele vamale mondiale de 10% aplicate ţărilor, multe dintre ele „jefuind” SUA de zeci de ani, fără să fie pedepsite (până la venirea mea!), la nivelul maxim permis şi testat legal, de 15%”, a scris el într-o postare pe Truth Social.