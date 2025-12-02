Două volume de colecție: „Istoria universală” de Ioan Slavici

În anul în care se împlinește un veac de la dispariția lui Ioan Slavici, Editura Paul Editions readuce în atenția publicului o lucrare rară și surprinzătoare din opera marelui scriitor: „Istoria universală”, publicată în două volume, accesibile tuturor cititorilor pasionați de marile povești ale umanității.

Puțini știu că această lucrare a fost gândită inițial ca un manual pentru elevii de liceu, la sfârșitul secolului al XIX-lea. În paginile sale însă, Slavici nu se mulțumește să înșire date, ani și evenimente, ci caută ceea ce istoria are mai profund: sensul, legătura nevăzută dintre faptele oamenilor, ascensiunea imperiilor, concepțiile filosofilor și provocările politice ale lumii.

Istoria Universală – Volumul I

Călătoria către începuturile civilizației

Primul volum îi poartă pe cititori în timpul originilor, acolo unde se conturează primele forme de viață socială și culturală. De la apele Mesopotamiei la solemnul regat al Egiptului, de la luminoasa Grecie antică la Roma imperială, Slavici urmărește cu atenție drumul omului de la legendă la stat.

Nu întâmplător, în subtext răsună crezul autorului:

„Omul nu e stăpân peste tot ce i se întâmplă, dar e răspunzător pentru ceea ce face.”

O lucrare care merită redescoperită

Reeditarea „Istoriei universale” reprezintă o invitație adresată cititorilor de azi de a privi trecutul cu interes și curiozitate.

Cele două volume sunt disponibile la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei începând cu:

Vol. I – marți, 2 decembrie

Vol. II – marți, 9 decembrie

Preț: 40 lei/volum