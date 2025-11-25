Figuri de împărați romani – Volumul III

Editura Paul Editions încheie seria dedicată lumii antice cu Volumul III al colecției „Figuri de împărați romani”, semnat de istoricul Dumitru Tudor – o incursiune fascinantă în epoca de aur și declin a Romei imperiale.

După epoca întemeierii și perioada marilor expansiuni, acest ultim volum explorează transformările profunde ale puterii romane, de la dominația absolută la încercările de reformă și crizele care au zguduit din temelii un imperiu uriaș.

Cititorii vor descoperi figuri remarcabile și împărați filosofi care au redefinit ideea de conducere prin rațiune și echilibru.

Prin rigoarea istoricului și eleganța povestitorului, Dumitru Tudor aduce în prim-plan faptele și gândurile, visurile și dilemele celor care au condus lumea antică.

Volumul III al colecției „Figuri de împărați romani” este disponibil la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei începând de marți, 25 noiembrie.

Preț: 40 lei

O colecție care reînvie spiritul Romei – putere, cultură și moștenire peste milenii.