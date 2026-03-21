Dumitru (MADR): Sectorul vacii de lapte în România se confuntă cu o criză a prețului

Comisia Europeană ar trebui să monitorizeze ajutoarele de stat acordate de țările membre, pentru că dacă le lăsăm la liber vom perturba ceea ce înseamnă piața unică europeană și competiția loială în interiorul acestor state, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru, la o conferință de profil.

‘În privința finanțării, a ajutoarelor de stat, după cum știți că este construit bugetul României și restricțiile bugetare pe care le avem, eu nu vreau să promit mai mult decât ne putem ține de cuvânt. Sigur că avem o creștere a bugetului Ministerului Agriculturii de 5% față de anul 2025, este un lucru îmbucurător, doar că ar trebui și ajutoarele de stat un pic monitorizate de Comisia Europeană’, a transmis Dumitru.

Potrivit secretarului de stat, sectorul vacii de lapte în România se confruntă cu o criză în ceea ce privește prețul, procesatorii anunțând că vor plăti mai puțin, din aprilie, pentru un litru de lapte conform. În schimb, Ungaria a anunțat joi că va acorda un sprijin pe tona de lapte comercializat, fără să parcurgă pașii necesari în astfel de cazuri.

‘Vă dau un exemplu concret: România și sectorul vacii de lapte în acest moment se confruntă cu o criză pe ceea ce înseamnă prețul pe care îl vor încasa fermierii începând cu luna aprilie. Procesatorii i-au notificat că vor primi de la 2,2 – 2,5 lei pe litrul de lapte conform, 1,7 – 1,8 lei pe litrul de lapte. Practic, este o scădere care îi face necompetitivi pe fermierii noștri și vor fi nevoiți să vândă sub prețul de cost. Ungaria, care are un grad de autosuficiență de 120%, deja a anunțat ieri pe site-ul ministerului lor că va acorda un sprijin echivalent de 200 lei pe tona de lapte comercializat, în condițiile în care, din câte știm noi, pe orientările Comisiei privind liniile de ajutor de stat, un astfel de mecanism trebuie să aibă parcurși câțiva pași: să fie notificată schema, să vadă dacă este o opoziție, dacă nu este o supracompensare din partea statului membru și așa mai departe. Pentru că dacă vom lăsa la liber și nu vom avea o piață reglementată și vom încerca fiecare stat, în raport de potențialul nostru economic, să finanțăm cu scheme de ajutor de stat care mai de care mai diferite, vom perturba ceea ce înseamnă piață unică europeană și o competiție loială în interiorul statelor membre’, a explicat Emil Dumitru.

În acest sens, el a subliniat că Europa trebuie să fie un arbitru corect și just în această competiție din piața unică europeană.

‘De asta eu cred că e nevoie de încredere, încredere că Europa, prin mecanismele ei pe care le-a dobândit în atâția ani, să fie un arbitru corect și just în competiția din piața unică europeană. Cred că poate – și aici îmi fac cumva un mea culpa – și noi, administrația publică centrală sau locală, trebuie să trecem la un alt nivel. E foarte clar că, fără o cooptare a mediului privat în rolul decizional al statului, vom avea tot timpul parte de decizii subiective ale politicului, care nu au la bază o realitate asupra celor pe care vrem să îi sprijinim’, a arătat oficialul MADR.

Decidenți din sectorul agricol, reprezentanți ai autorităților și experți în politici economice s-au reunit, vineri, la conferința ‘România în noul context global – Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale’, organizată de G4Food.ro și Economedia.ro.