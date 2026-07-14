După 21 de ani de televiziune, Mihai Jurca se alătură NOZOMI Travel Society ca tour leader

Mihai Jurca se alătură echipei NOZOMI Travel Society, agenția de turism premium fondată de antreprenorul și consultantul în turism Răzvan Pascu, și va însoți în calitate de tour leader mai multe grupuri de turiști în unele dintre cele mai spectaculoase destinații ale lumii.

Anunțul vine după ce Mihai Jurca a încheiat o carieră de 21 de ani în televiziune, perioadă în care a prezentat știri și rubrica meteo și a devenit una dintre prezențele familiare ale dimineților de la Antena 1.

La 44 de ani, Mihai Jurca a decis să înceapă un nou capitol profesional și să transforme pasiunea sa de lungă durată pentru călătorii într-o activitate principală. Cunoscut și pentru blogul său de travel, dezvoltat de-a lungul mai multor ani, acesta a vizitat numeroase destinații și a publicat constant recomandări, itinerare și experiențe din călătoriile sale.

În cadrul NOZOMI Travel Society, Mihai Jurca va avea rolul de tour leader și va însoți turiștii în circuite premium, contribuind atât la coordonarea grupurilor, cât și la experiența personală a participanților.

Primele programe NOZOMI în care turiștii vor putea călători alături de Mihai Jurca sunt:

Coreea de Sud și Japonia, în toamna anului 2026;

Maroc, în perioada Revelionului;

India, în februarie 2027;

Japonia, în martie 2027, în timpul sezonului Sakura, când înfloresc cireșii.

„Mă bucur foarte mult că Mihai a ales să înceapă această nouă etapă alături de NOZOMI. Ne cunoaștem de mulți ani, știu cât de mult iubește călătoriile, cât de atent este la detalii și cât de natural comunică în general oamenii. Un tour leader bun nu este doar persoana care coordonează programul, ci omul care aduce grupul împreună, spune poveștile locurilor și contribuie la atmosfera întregii călătorii. Cred că Mihai are toate aceste calități și sunt convins că turiștii noștri se vor bucura să descopere lumea alături de el”, declară Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society.

După ultimul jurnal și ultima rubrică meteo prezentate la televiziune, Mihai Jurca a anunțat public că dorește să dedice următoarea etapă a vieții sale celeilalte mari pasiuni pe care o are: călătoriile.

„După 21 de ani de televiziune, simt că a venit momentul să trăiesc diferit următorii ani și să urmez pe deplin pasiunea mea pentru călătorii. M-am alăturat proiectului NOZOMI lansat de bunul și vechiul meu prieten, Răzvan Pascu, pentru că am încredere în ceea ce construiește și în oamenii alături de care pornesc la drum. Vom descoperi împreună destinații extraordinare, vom povesti și vom încerca să transformăm fiecare călătorie într-o amintire care să rămână mult timp alături de turiști. Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport, iar entuziasmul rămâne același”, spune Mihai Jurca, tour leader NOZOMI Travel Society.

Prin cooptarea lui Mihai Jurca, NOZOMI Travel Society își extinde echipa de însoțitori și specialiști care coordonează circuitele internaționale ale companiei. Agenția își propune să construiască experiențe premium în care itinerarele atent realizate, serviciile de calitate și prezența unor tour leaderi cu experiență, empatie și abilități de comunicare să transforme fiecare vacanță într-o experiență memorabilă.

Programele complete ale călătoriilor însoțite de Mihai Jurca, datele de plecare și condițiile de rezervare vor fi disponibile pe www.NOZOMI.travel.