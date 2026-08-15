Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în creștere la 14,2 miliarde euro, în primul semestru

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 14,202 miliarde de euro, în perioada ianuarie-iunie 2026, comparativ cu 13,555 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2025, a anunțat vineri Banca Națională a României (BNR).

În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 121 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 58 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 849 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție pozitivă de 265 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 669 milioane euro (comparativ cu 3,719 miliarde euro în perioada ianuarie – iunie 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 465 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 204 milioane euro.

În perioada ianuarie-iunie 2026, datoria externă totală a crescut cu 4,309 miliarde euro, până la 232,772 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 184,581 miliarde euro la 30 iunie 2026 (79,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,4% față de 31 decembrie 2025.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2026 nivelul de 48,191 miliarde euro (20,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,1% față de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,2% în perioada ianuarie-iunie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2026 a fost de 5,8 luni, comparativ 6,0 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2026 a fost de 100,2 la sută, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025.