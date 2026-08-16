ASF: BET a crescut cu 47,1% în 2026, iar randamentul real, după ajustarea cu inflația, este de 41,8%

Bursa de Valori București înregistrează, în 2026, un avans nominal de 47,1% al indicelui BET de la începutul anului, iar după ajustarea cu inflația acumulată randamentul real se menține la 41,8%, România ocupând locul al șaptelea la nivel mondial, potrivit unei analize semnate de președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, și Marius Acatrinei, șef Serviciu Stabilitate Financiară ASF.

Pentru calcularea randamentului real a fost utilizată inflația acumulată de la începutul anului, în perioada decembrie 2025-iunie 2026. În cazul României, aceasta a fost de 3,8%, în timp ce inflația anuală a fost de 10,4%. După ajustare, BET a avut un randament real de 41,8%, iar România își păstrează locul al șaptelea dintre cele 104 piețe pentru care există date complete.

În Europa, BET ocupă primul loc, cu un randament nominal de 47,1% și unul real de 41,8%, urmat de Ungaria, cu 31,9% nominal și 30,3% real. Slovenia, Polonia, Norvegia, Austria, Grecia și Italia au înregistrat randamente nominale de sub 29%.

La 31 iulie 2026, capitalizarea Bursei de Valori București a atins 704,8 miliarde de lei, un nou maxim istoric, în creștere cu aproximativ 35% față de sfârșitul anului 2025, când era de 523,1 miliarde de lei, și de peste 2,4 ori față de decembrie 2023.

Lichiditatea pieței principale a crescut, iar în iulie 2026 rulajul a ajuns la 4,64 miliarde de lei, de peste două ori peste media obișnuită. O parte importantă a tranzacțiilor a fost însă concentrată în câteva ședințe, în special în 16 iulie, când rulajul a depășit 1,4 miliarde de lei.

În ultimele 12 luni, indicele BET a avansat cu 79,1%, cu 33% în ultimele șase luni și cu 11,3% în luna iulie. Indicele BET-NG, al companiilor din energie, a avut cel mai mare avans, de 90% în ultimele 12 luni, în timp ce indicele BET-TR, care include și dividendele, a crescut cu 86%.

Creșterea pieței a fost susținută în special de energie și sectorul bancar. În iulie, cele două sectoare au concentrat aproximativ trei sferturi din valoarea tranzacțiilor de pe piața principală, energia reprezentând circa 49%, iar băncile aproximativ 27%. Banca Transilvania, Petrom, Romgaz și Hidroelectrica au fost printre companiile cu cele mai mari rulaje.

Numărul conturilor active ale clienților societăților de servicii de investiții financiare a crescut de la 15.726 în martie 2019 la 148.491 în martie 2026, de aproape 9,4 ori. În același timp, valoarea activelor aflate în custodie la SSIF a urcat de la 8,73 miliarde de lei la 63,75 miliarde de lei.

‘La 31 iulie 2026, Bursa de Valori București se afla la maxime istorice pe toate dimensiunile relevante – capitalizare, randamente și bază de investitori. Indicele BET a depășit, pe 12 luni, toate marile piețe internaționale de referință, susținut de sectoarele energetic și bancar. Creșterea este însoțită de o extindere structurală a participării investitorilor, ceea ce sugerează o dezvoltare de fond, dincolo de dinamica de preț. Principalul factor de atenție rămâne gradul ridicat de concentrare sectorială și pe emitenți, însă pe ansamblu indicatorii de evoluție ai BVB oferă măsura reală a unui an bursier excepțional pentru România’, au concluzionat autorii.