După mai multe amenzi consistente, Shein a decis să intensifice controalele interne

Retailerul online de produse fast-fashion Shein a decis să își consolideze controalele interne, după o serie de amenzi pentru încălcări ale confidențialității datelor, reduceri false și greenwashing, informează Reuters, citând o scrisoare către investitori, un memoriu intern și două surse din apropierea acestui dosar.

Shein, care livrează haine și accesorii ieftine direct din fabricile din China către peste 150 de țări, a devenit cel mai mare retailer de produse fast-fashion din lume după vânzări. Dar expansiunea sa rapidă a fost însoțită de încălcări ale reglementărilor pe mai multe piețe.

Într-o scrisoare către investitori, consultată de Reuters, președintele Donald Tang a declarat că firma a creat un ‘Grup de Integritate în Afaceri’ care conectează echipele de conformitate, guvernanță și afaceri externe și a extins, de asemenea, capacitățile de audit intern pentru a întări ‘disciplina’.

În ultimele trei luni, Shein s-a confruntat cu sancțiuni tot mai mari: o amendă de 150 de milioane de euro (174,53 milioane de dolari) din partea Franței pentru cookie-urile de pe site-uri web care colectează date despre consumatori fără consimțământ, o amendă de 40 de milioane de euro din partea autorității pentru concurență din Franța pentru reduceri înșelătoare și o amendă de un milion de euro din partea Italiei pentru greenwashing.

Este posibil să urmeze și alte amenzi, dacă o anchetă europeană privind protecția consumatorilor constată că produsele vândute pe site-ul web al Shein nu îndeplinesc standardele de siguranță ale UE.

Conform scrisorii, Shein a testat controale interne îmbunătățite în Statele Unite, Canada, Brazilia și Mexic. În prezent, angajează doi analiști de politici de guvernanță, risc și conformitate și un manager de audit intern în Los Angeles, potrivit site-ului său web și LinkedIn. Nu este clar dacă locurile de muncă anunțate sunt roluri suplimentare.

Revizuirea internă se concentrează pe domeniile în care Shein se confruntă cu riscuri juridice, cum ar fi încălcările legilor privind drepturile de autor și siguranța produselor, a declarat o sursă separată cu cunoștințe directe despre această problemă. Pe măsură ce a crescut amprenta globală a Shein, la fel au crescut și riscurile, astfel că directorii au decis să aloce mai multe resurse pentru a aborda problemele persistente de conformitate, a spus sursa.

Tang a recunoscut că au apărut ‘provocările sporite’ în al doilea trimestru, invocând tarifele americane și ‘intensificarea dificultăților politice și de reglementare’ din Europa. Scrisoarea, care nu a fost dezvăluită anterior, a fost trimisă pe 25 august, potrivit unei a doua surse. ‘În trimestrul al doilea, am crescut ferm în conformitate atât cu planul nostru de expansiune globală, cât și cu proiecțiile noastre financiare’, a scris Tang.

Firma de consultanță Coresight Research estimează că veniturile Shein în SUA vor crește cu 20,1% în 2025, ajungând la 17,2 miliarde de dolari, mai puțin comparativ cu creșterea estimată de 50% în 2024. Shein a mutat o parte mai mare din cheltuielile de marketing către Europa (inclusiv Marea Britanie), care se așteaptă să depășească SUA în termeni de venituri, pentru prima dată în acest an, cu un avans de 30,7% până la 17,9 miliarde de dolari.

Europa, în special Franța, a devenit epicentrul controlului asupra practicilor de afaceri ale Shein. O investigație efectuată de o agenție franceză din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), inițiată în urma unei plângeri din partea a doi legislatori francezi, a constatat săptămâna trecută că Shein nu respectă liniile directoare OCDE privind conduita responsabilă în afaceri, diligența necesară, drepturile de muncă, standardele de mediu și transparența.