Economia chineză a încetinit în luna august, producția industrială și vânzările cu amănuntul au fost sub așteptări

Producția industrială și volumul vânzărilor cu amănuntul în China au înregistrat în luna august cel mai slab ritm de creștere din ultimele 12 luni, ceea ce pune presiune asupra oficialilor de la Beijing să introducă noi stimulente pentru a contracara o încetinire semnificativă a celei de-a doua mari economii a lumii, transmite Reuters.

Biroul național de statistică din China a informat luni că producția industrială a crescut cu 5,2% în ritm anual, în luna august, cel mai mic avans după cel din august 2024 și sub avansul de 5,7% înregistrat în luna iulie. De asemenea, a fost vorba de o cifră sub creșterea de 5,7% prognozată de analiștii intervievați de Reuters.

În paralel, vânzările cu amănuntul, care oferă un indiciu cu privire la evoluția consumului, au crescut cu 3,4% în luna august, cel mai modest avans de după luna noiembrie 2024, și sub creșterea de 3,7% din luna iulie. Și în acest caz este vorba de o cifră sub avansul de 3,9% prognozat de analiștii intervievați de Reuters.

‘Începutul puternic al anului face ca ținta de creștere pentru întregul an să poată fi atinsă în continuare, dar la fel cum s-a întâmplat și anul trecut în aceeași perioadă, ar putea fi nevoie de noi stimulente pentru a asigura un sfârșit de an în forță’, susține Lynn Song, economist șef pentru China la grupul bancar ING.

Datele statistice detaliate arată că investițiile în active fixe au înregistrat o creștere sub așteptări de 0,5% în primele opt luni ale anului, comparativ cu un avans de 1,6% în primele șapte luni, fiind vorba de cea mai slabă performanță, cu excepția pandemiei.

Autoritățile chineze îi presează pe producători să găsească noi piețe și să contracareze efectele politicii comerciale impredictibile a președintelui SUA, Donald Trump, precum și reducerea cheltuielilor consumatorilor chinezi.

Gospodăriile chineze, care au văzut cum avuția lor s-a diminuat din cauza crizei din sectorul imobiliar, au redus cheltuielile pe măsură că încrederea mediului de afaceri a scăzut, ceea ce a avut efecte negative asupra pieței muncii.

În luna august, rata șomajului a urcat la 5,3%, cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, de la 5,2% în luna iulie și 5% în luna iunie. În paralel, prețul locuințelor noi a scăzut cu 0,3% în luna august comparativ cu luna iulie și cu 2,5% în ritm anual, arată datele Biroul național de statistică.

‘Ne-am așteptat ca avansul vânzărilor cu amănuntul să rămână peste pragul de 4%, așa că ce s-a întâmplat lunile acestea este ceva dezamăgitor’, spune Xu Tianchen, economist șef la Economist Intelligence Unit. Acesta a adăugat că principalii indicatori economici ai Chinei ar putea să se înrăutățească în ultimul trimestru al anului, din cauza unor efecte de bază.

Datele statistice sub așteptări publicate luni i-au făcut pe economiști să se întrebe dacă nu cumva decidenții vor trebui să ofere un nou sprijin fiscal pe termen scurt pentru a-și atinge ținta de creștere, de aproximativ 5%, pe care și-au fixat-o pentru acest an, în contextul în car producătorii aștepată clarificări cu privire la acordul comercial cu SUA și a cererii interne afectate de situația dificilă de pe piața muncii și criza din sectorul imobiliar.