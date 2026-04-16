Economia chineză a înregistrat o creștere peste așteptări în primul trimestru

Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat o creștere de 5% în ritm anual în primul trimestru, potrivit cifrelor oficiale publicate joi, o performanță peste așteptări având în vedere repercusiunile conflictului din Orientul Mijlociu asupra economiei mondiale, informează AFP.

Conflictul a perturbat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul și gazele naturale ale lumii. De asemenea, războiul a perturbat comerțul dintre Orientul Mijlociu și China.

Cu toate acestea, Biroul Național de Statistică a anunțat joi că Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei, a doua cea mai mare economie a lumii, a crescut cu 5% în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. Este vorba de o performanță superioară estimărilor economiștilor chestionați de AFP, care mizau pe un avans de 4,8%.

Economia chineză ‘a avut un început solid de an, demonstrându-și încă o dată rezistența și vitalitatea’, a informat Biroul Național de Statistică, într-un comunicat de presă.

Potrivit analiștilor, pentru moment, China a amortizat mai bine șocul energetic decât alte țări asiatice datorită rezervelor sale strategice mari de petrol, surselor de energie diversificate și dependenței de cărbune. Însă, dacă criza din Orientul Mijlociu persistă, gigantul asiatic ar putea avea de suferit din cauza încetinirii economice globale.

Oficialii de la Beijing mizează o creștere economică anuală de 4,5% până la 5% în acest an, cea mai scăzută țintă din ultimele decenii. Guvernul chinez continuă să se confrunte cu o criză persistentă în sectorul imobiliar, o încetinire susținută a consumului și un șomaj ridicat în rândul tinerilor.

De asemenea, datele publicate săptămâna aceasta de către Autoritatea vamală chineză au arătat că, în luna martie, ritmul de creștere a exporturilor a încetinit brusc, semn că războiul din Orientul Mijlociu începe să aibă un impact.

Biroul Național de Statistică a publicat joi și alte date economice, care nu au fost neapărat liniștitoare.

De exemplu, ritmul de creștere a vânzărilor cu amănuntul, principalul indicator al consumului, a încetinit peste așteptări în martie, subliniind dificultățile cu care se confruntă Guvernul în stimularea cheltuielilor gospodăriilor. În luna martie, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,7% în ritm anual. Un grup de economiști chestionați de Bloomberg prognoza o creștere de 2,4%.

În paralel, producția industrială a crescut cu 5,7% în ritm anual în martie. Este vorba de un avans mai mare decât prognoza Bloomberg de 5,3%, dar semnificativ mai mic decât cifra înregistrată în perioada ianuarie-februarie (6,3%).

Creșterea din primul trimestru a fost alimentată de exporturi, construcții și industrie, și nu neapărat de cererea internă, subliniază Zichun Huang, analist la Capital Economics. ‘Credem că avansul va încetini ușor pentru restul anului’, spune Zichun Huang. ‘Chiar dacă economia chineză se menține bine, devine din ce în ce mai dependentă de cererea externă’, a adăugat Huang, menționând că războiul din Iran ‘este probabil doar să consolideze această tendință’.

Furnizorii chinezi și cumpărătorii internaționali prezenți la Târgul de la Canton (sudul Chinei), cel mai mare târg comercial din țară, și-au exprimat îngrijorările cu privire la impactul războiului asupra afacerilor lor. Aceștia au menționat scăderea comenzilor și creșterea costurilor de transport.