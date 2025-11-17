Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea, după încheierea conflictului cu Iranul

Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul cu Iranul şi de războiul din Gaza, transmite Reuters.

PIB-ul a avansat cu un ritm anualizat de 12,4% în perioada iulie–septembrie faţă de trimestrul precedent, potrivit datelor publicate duminică de Biroul Central de Statistică.

Creşterea a depăşit estimarea Reuters de 8% şi a fost susţinută de o evoluţie robustă a consumului (+23,0%), exporturilor (+23,3%) şi investiţiilor (+36,9%).

Cheltuielile guvernamentale au urcat cu 4,4%. Economistul Jonathan Katz, de la Leader Capital Markets, a afirmat că datele reflectă ”o recuperare rapidă după conflictul cu Iranul”, referindu-se la războiul de 12 zile din iunie, când tirurile de rachete au paralizat temporar activitatea economică.

Războiul din Gaza, declanşat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, a continuat să apese asupra economiei, până la 300.000 de civili fiind mobilizaţi în armata de rezervă şi absenţi de la locurile de muncă perioade îndelungate.

Economia a crescut cu 1% în 2023 şi este prognozată să avanseze cu 2,5% în 2024, conform Băncii Israelului, care estimează o accelerare spre 5% în 2026.

Rezistenţa economică a Israelului a contribuit la creşterea la maxime istorice a indicilor bursieri din Tel Aviv, iar şekelul s-a apreciat cu aproximativ 11% faţă de dolar în acest an, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani şi jumătate.

Datele vin după ce biroul de statistică a raportat o inflaţie anuală de 2,5% în octombrie, un nivel care ar putea determina Banca Israelului să reducă în curând dobânzile pe termen scurt.