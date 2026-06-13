Nazare: BEI, partener strategic pentru România. Finanțări pentru infrastructură și energie în pregătire

Banca Europeană de Investiții (BEI) rămâne un partener strategic pentru dezvoltarea României, iar în perioada următoare țara noastră are în pregătire mai multe finanțări importante, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Banca Europeană de Investiții/ European Investment Bank, un partener strategic pentru dezvoltarea României’, a transmis ministrul, care a participat la Luxemburg la reuniunea Consiliului Guvernatorilor BEI, formatul ce reunește miniștrii de finanțe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

El a arătat, într-o postare pe pagina de Facebook, că BEI devine tot mai importantă pentru competitivitatea Europei, securitate economică, energie, tehnologie, infrastructură critică și apărare, în condițiile în care, în 2025, instituția a semnat finanțări noi de aproximativ 100 de miliarde de euro.

‘Este un semnal clar că Europa are nevoie de investiții mari și de instrumente care pot atrage capital privat’, a precizat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a subliniat că România susține continuarea finanțării proiectelor strategice europene, ‘cu păstrarea standardelor de prudență financiară și transparență’, adăugând că acest lucru are un impact direct asupra țării.

‘Nu putem susține toate proiectele importante doar din bugetul național, mai ales într-o perioadă de consolidare fiscală. Avem nevoie de finanțări BEI, garanții europene, instrumente financiare și parteneriate care pot aduce mai mult capital în economie’, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că România are în lucru mai multe finanțări cu BEI. ‘În luna iunie urmează să fie trase primele 100 de milioane de euro, ca avans pentru cofinanțarea PNRR a două proiecte feroviare majore, iar în a doua parte a anului, în funcție de aprobarea în Parlament și de progresul proiectului, România poate atrage o nouă tranșă pentru Autostrada Sibiu-Pitești. De asemenea, sunt în pregătire finanțări pentru Centura de Nord a Bucureștiului și pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă’, a anunțat sursa citată.

Ministrul Finanțelor a subliniat că parteneriatele internaționale sunt esențiale pentru infrastructură și energie, în condițiile în care aceste investiții ‘nu pot fi susținute integral din bugetul național’.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află la Luxemburg, în perioada 11-12 iunie 2026, pentru a participa la o serie de reuniuni financiare europene.

Conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor, agenda deplasării include participarea la Reuniunea Eurogrup, în format extins, la Reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI) și la Reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).