CNAIR: Tariful de traversare a Podului Giurgiu-Ruse va putea fi plătit online din 15 iunie

Șoferii de autoturisme și cei ai vehiculelor de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri vor putea achita online, începând de luni, 15 iunie, tariful de traversare a Podului Giurgiu-Ruse, prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile, a anunțat vineri directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

‘Tranzitarea podului Giurgiu-Ruse se poate plăti online de luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 10:00, momentul în care aplicația devine funcțională. Sistemul eTarifGiurgiuPod (e-TGP) va funcționa de la începutul săptămânii viitoare pe sensul de traversare România-Bulgaria, pentru autoturisme și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri (inclusiv conducătorul auto)’, a menționat Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, plata se face în regim de preplată, pe platforma web (e-tarifgiurgiu.ro) sau prin aplicația mobilă eTarifGiurgiuPod, disponibilă în Google Play (Android) și App Store (iOS).

‘La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera, în regim de flux rapid (high-speed). Pe sensul Giurgiu-Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi. Două dintre acestea (numerotate 3 și 4 pe indicatoare) sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash/card la ghișeu, inclusiv pentru categoriile exceptate conform reglementărilor în vigoare’, a mai scris Pistol.

El a precizat că valoarea unei treceri este de 15 lei.