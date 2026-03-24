Economia Rusiei s-a contractat în ianuarie

Economia Rusiei s-a contractat în prima lună a anului, a anunțat luni președintele Vladimir Putin la o reuniune a Cabinetului, în condițiile în care războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, transmite DPA.

‘În ianuarie anul acesta, PIB-ul Rusiei a fost cu 2,1% mai scăzut decât în urmă cu un an. Producția industrială a înregistrat un declin de 0,8%, deoarece au fost mai multe sărbători în 2026 decât în 2025’, a declarat Putin. El a cerut Guvernului să vină cu măsuri decisive pentru ‘revenirea pe calea creșterii durabile’.

Putin a ordonat trupelor sale să invadeze Ucraina în februarie 2022, ceea ce a determinat statele occidentale să impună sancțiuni Rusiei. Trecerea la o economie orientată spre război a dat posibilitatea Rusiei să păstreze mult timp ritmul de creștere economică, pe baza investițiilor statului în armament.

Anul trecut au apărut semne de criză în economia civilă, iar datele din ianuarie indică acum că sectorul apărării nu mai poate compensa declinul.

Vineri, Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda de politică monetară, de la 15,5% până la 15%, în contextul în care economia rusească resimte consecințele ofensivei prelungite și costisitoare din Ucraina și ale sancțiunilor occidentale.

Luna trecută, aceeași instituție a redus dobânda de bază, de la 16% până la 15,5%.

‘Economia se apropie de o traiectorie de creștere echilibrată’, a informat Banca Centrală a Rusiei într-un comunicat, menționând că ritmul de creștere a prețurilor a încetinit în februarie, după ce a accelerat în ianuarie din cauza unor factori punctuali. Instituția monetară va evalua necesitatea unei reduceri suplimentare a ratei ‘în funcție de sustenabilitatea încetinirii inflației, de evoluțiile previziunilor privind inflația și o analiză riscurilor reprezentate de condițiile externe și interne’, a explicat Banca Centrală a Rusiei.

Timp de doi ani, Banca Centrală a Rusiei a menținut dobânda de politică monetară la aproape 20%, în timp ce economia rusă a beneficiat de creșterea cheltuielilor militare legate de ofensiva din Ucraina, lansată în februarie 2022. Însă aceste cheltuieli colosale au alimentat și inflația, afectând creșterea PIB-ului, în timp ce întreprinderile au criticat faptul că se împrumută la dobânzile ridicate, impuse de banca centrală pentru a reduce inflația.

În 2025, Banca Centrală a Rusiei a redus treptat dobânda cheie, în condițiile în care rată anuală a inflației s-a situat la aproximativ 5,6%, față de 9,5% în 2024. În paralel, creșterea economică a Rusiei a încetinit brusc, la doar 1% în 2025, de la 4,3% în 2024.

Începând cu 2026, președintele Vladimir Putin a aprobat o creștere a TVA de la 20% la 22%, aceasta fiind una dintre măsurile luate pentru a aborda deficitul bugetar care a crescut la aproape 50 de miliarde de dolari de la începutul anului.

Veniturile din vânzările de petrol și gaze – care reprezintă aproximativ o cincime din veniturile statului rus – au fost afectate de sancțiunile internaționale, scăderea prețurilor globale și atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, coborând în 2025 la cel mai scăzut nivel de după 2020.

Cu toate acestea, în prezent statul rus beneficiază de pe urma creșterii prețurilor petrolului, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, precum și de ridicarea temporară a sancțiunilor americane privind vânzarea de petrol rusesc deja aflat pe mare, o măsură decisă de Washington pentru a stabiliza piața.