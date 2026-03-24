Economia zonei euro, aproape de blocare, în urma efectelor războiului

Creșterea sectorului privat în zona euro aproape s-a blocat în martie, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat miercuri, sporind dovezile că blocul suferă deja de pe urma scăderii activității economice în urma războiului din Iran, transmite Reuters.

În condițiile în care prețurile petrolului au crescut cu două treimi de la începutul anului, inflația în zona euro este deja în creștere, iar avansul economiei ar urma să fie încetinit de scumpirea combustibililor, care reduce puterea de cumpărare a gospodăriilor, scade marjele de profit ale companiilor și afectează încrederea.

Indicatorul Purchasing Managers (PMI) privind activitatea economică în zona euro, calculat de S&P Global, a scăzut în martie la 50,5 puncte (de la 51,9 puncte luna precedentă). Deși indicatorul se situează peste pragul de 50 de puncte, care separă o creștere de o contracție a economiei, este la cel mai redus nivel din ultimele zece luni.

‘Datele preliminare avertizează asupra pericolului stagflației, după ce războiul din Orientul Mijlociu majorează semnificativ prețurile în timp ce încetinește creșterea economică’, a apreciat Chris Williamson, economist șf în cadrul S&P Global Market Intelligence.

Declinul PMI vine în pofida datelor bune din Germania, în timp ce alte economii majore au fost mai grav afectate, inclusiv Franța, unde încrederea companiilor s-a prăbușit.

Datele separate arată că încrederea consumatorilor din zona euro este la cel mai redus nivel începând din 2023, pe fondul efectelor războiului asupra gospodăriilor.

‘Impactul economic de pe urma prețurilor mai ridicate la energie s-ar putea resimți extrem de rapid. Pe baza analizelor noastre privind prețurile energiei, ne așteptăm mai degrabă la o stagnare a economiei decât la o contractare, dar riscurile clare sunt în ambele direcții’, susține Jack Allen-Reynolds de la Capital Economics.

Ratele dobânzilor cresc, băncile anticipând majorări de către Banca Centrală Europeană (BCE) pentru a contracara inflația ridicată.

În UE, prețul benzinei a crescut cu peste 10%, iar al motorinei cu peste 20%. Chiar dacă războiul se va încheia relativ curând, aceste prețuri nu vor scădea probabil rapid, pe fondul perturbărilor din aprovizionare, o parte din infrastructura energetică fiind avariată.

Din acest motiv BCE a anunțat că se așteaptă ca inflația să depășească 2,6% anul acesta.

Datele PMI sugerează că în martie creșterea economiei zonei euro a fost de sub 0,1%, iar în următoarele luni există riscul unei scăderi a activității economice.

Comenzile noi, un indicator cheie al cererii, au scăzut pentru prima dată în ultimele opt luni, pe fondul slăbiciunii din sectorul serviciilor. Comenzile din industrie au continuat să crească, deși indicatorul privind producția a scăzut în martie la 51,7 puncte (de la 51,9 puncte luna precedentă).