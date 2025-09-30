Electronic Arts iese de pe bursă printr-o tranzacţie de 55 miliarde dolari, în cea mai mare achiziţie cu efect de levier din istoria Wall Street

Electronic Arts, producătorul unor francize celebre precum Battlefield, The Sims şi seria Madden NFL, a anunţat luni că va fi preluat într-un acord integral în numerar de către Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite (PIF), Silver Lake şi Affinity Partners, într-o tranzacţie evaluată la 55 de miliarde de dolari, transmite CNBC.

Acţionarii EA vor primi 210 dolari pe acţiune, în timp ce titlurile companiei au urcat luni cu 5%, după ce vineri închiseseră la 193,35 dolari, în creştere cu 15%, pe fondul zvonurilor despre un acord iminent.

PIF, care deţine deja o participaţie de 9,9% în companie, va fi principalul investitor în noua structură. Affinity Partners, fond condus de Jared Kushner – ginerele preşedintelui Donald Trump – a salutat “viziunea îndrăzneaţă” a EA pentru viitor.

Pachetul financiar include 36 miliarde dolari capital propriu şi 20 miliarde dolari finanţare prin datorie de la JPMorgan, potrivit comunicatului oficial.

Tranzacţia, considerată cea mai mare achiziţie cu efect de levier din istoria Wall Street, este aşteptată să se încheie în primul trimestru al anului fiscal 2027.

CEO-ul EA, Andrew Wilson, a transmis angajaţilor că va rămâne la conducerea companiei şi a subliniat sprijinul noilor parteneri pentru strategia pe termen lung a producătorului de jocuri video.